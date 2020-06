Confira o que abre e fecha para o feriado de Corpus Christi em Araxá

A Prefeitura define o funcionamento de secretarias, autarquias e espaços públicos durante o feriado de Corpus Christi. Acompanhe:

Administrativo: As repartições públicas de secretarias e autarquias municipais funcionam até quarta-feira, 10, seguem o feriado nacional do dia 11, entram em ponto facultativo na sexta-feira, 12, e retornam normalmente na segunda-feira, 15 de junho.

Educação: As aulas nos Centros e nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Cemei / Emei) permanecem fechadas por causa da pandemia do Covid-19. Já o administrativo de cada instituição de ensino funciona até quarta e voltam na segunda.

Serviços Urbanos: A coleta seletiva estará funcionando até quarta e voltará na segunda. A coleta de lixo segue normalmente até sábado, 13 de junho, já que no domingo não há expediente.

Segurança: A Central de Videomonitoramento Urbano, a Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran), a Guarda Patrimonial e o Aeroporto Municipal Romeu Zema seguem funcionamento normalmente no feriado prolongado de Corpus Christi.

Saúde: A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estará funcionando ininterruptamente. Na sexta-feira, 12, duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ficarão abertas de 7h às 17h para atendimento adulto e pediátrico. A Unisa será destinada para atendimentos de queixas gerais e urgências odontológicas e a Uninordeste, vai atender pacientes com síndrome gripal. Na quinta, UBS e unidades do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) estarão de portas fechadas.

Espaços públicos: Seguindo orientação do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, o Teatro Municipal de Araxá e os museus coordenados pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), o Parque do Cristo, sob coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, e os Centros Esportivos Álvaro Maneira e Educacional Pedro Bispo, administrados pela Secretaria de Governo, estão fechados para evitar aglomerações.

Comércio: As lojas estarão fechadas nesta quinta-feira, 11 de junho, e vão reabrir na sexta, 12, de meio-dia às 18 horas, de acordo com o que rege o decreto n° 970 – de 27 de abril de 2020, da Prefeitura Municipal de Araxá. Já os supermercados também não estarão em funcionamento no dia do feriado de Corpus Christi e voltarão normalmente nesta sexta-feira.