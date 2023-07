Conhecidos os ganhadores dos iPhones da Promoção Investir para Crescer 2023 da Sicredi Ibiraiaras RS/MG

Em 2023, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG completa 40 anos de história, mas quem ganha o presente são os associados. Os ganhadores do segundo sorteio da promoção Investir para Crescer 2023 já foram conhecidos. Os sorteios de 29 iPhones foram realizados às 14h30 desta terça-feira (04/07), em todas as 29 agências da Cooperativa no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Até novembro, a cooperativa ainda irá sortear entre os associados participantes, mais dois prêmios por agência sendo: televisores e Scooters Elétricas. Além disso, serão sorteados cinco carros 0 KM, divididos por microrregiões.

Na promoção, o associado aplica seus recursos com a Cooperativa, ajuda a desenvolver a região e ainda concorre a prêmios incríveis. Podem participar associados Pessoa Física e Jurídica das agências de André da Rocha, Antônio Prado, Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ciríaco, David Canabarro, Guabiju, Ibiraiaras, Ipê, Lagoa Vermelha, Muliterno, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, Protásio Alves e São Jorge, no Rio Grande do Sul. E, das agências de Sacramento, Santa Juliana, Ibiá, Tapira, Araxá, Conceição das Alagoas, Frutal e Uberaba, em Minas Gerais.

A cada R$ 200,00 investidos em poupança, o associado recebe 1 cupom (limitado a 500 cupons por incremento diário); a cada R$ 400,00 investidos em Família Sicredinvest e RDC pré recebe 1 cupom (limitado a 250 cupons por incremento líquido diário) e a cada R$ 1.000,00 investidos em Fundos e LCA o associado recebe 1 cupom (limitado a 100 cupons). Não dá direito a cupom o valor utilizado em aplicações automáticas. A grande novidade da promoção no ano de 2023, é que ao se associar, o novo associado recebe cinco cupons.

Os próximos sorteios acontecerão nos meses de agosto e setembro na sede das agências participantes. O sorteio final que contemplará os vencedores com os carros 0 KM, acontece no dia 18 de novembro em Minas Gerais, em Sacramento/MG e, no dia 25 de novembro, no Rio Grande do Sul, em Ibiraiaras/RS.

Os associados que realizarem seus investimentos nos produtos participantes devem retirar os seus cupons na sua agência para concorrer. Consulte o regulamento completo através do site www.sicredi.com.br/promocoes.

Confira o nome dos ganhadores em cada agência:

Agência de São Jorge/RS – Leani DallaGiacomassa

Agência de Nova Bassano/RS – Gilberto Jose Balzan

Agência de David Canabarro/RS – Rudimar Prigol

Agência de Lagoa Vermelha/RS – Centro I – Maicon Corbolin

Agência de Nova Prata/RS – Centro – Nilson Castilhos

Agência de Ciríaco/RS – Roger Brunhera

Agência de Protásio Alves/RS – Lídia C. Fracasso

Agência de Caseiros/RS – Iraci Godoi Guedes

Agência de Ibiraiaras/RS – Adriano Ditadi

Agência de Muliterno/RS – Ogehl Pitton Foscarin

Agência de Nova Araçá/RS – Ademar Sangalli

Agência de Antônio Prado/RS – Ismael Michelotto

Agência de Ipê/RS – Orildo Poltronieri

Agência de Paraí/RS – Margarete Zanchettin

Agência de Guabiju/RS – Helio Pedro Pieta

Agência de Campestre da Serra/RS – Altemir Prandi

Agência de São Cristóvão – Nova Prata/RS – Igor Giombelli

Agência de Capão Bonito do Sul/RS – Enio Lacerda

Agência de Vila Segredo – Ipê/RS – Itamir Panisson

Agência de Lagoa Vermelha/RS – Centro II –

Agência de Sacramento/MG – Danilo Gobbo

Agência de André da Rocha/RS – Prefeitura Municipal de André da Rocha

Agência de Santa Juliana/MG – Jean Carlo Ribas Chagas

Agência de Ibiá/MG – Antonio Marques do Carmo

Agência de Tapira/MG – Alessandra Nathalia Araujo

Agência de Araxá/MG – Geisieli Francini Gomide

Agência de Conceição das Alagoas/MG – Leandro Sousa Carvalho

Agência de Frutal/MG – Nathalia Menezes Felipe

Agência de Uberaba/MG – Iago Rabelo