Construção de novas escolas, reformas e implantação de salas modulares garantem mais de mil novas vagas em Araxá

Os investimentos na educação de Araxá garantiram a oferta de mais de mil vagas nos últimos três anos e meio. A construção de novas unidades escolares, as reformas e a implantação de salas modulares beneficiam alunos de todas as faixas etárias.

O Município investiu na construção de novos cemeis: Francisca Querina (bairro Pão de Açúcar IV), Gabriela Almeida Aristimunho (Dona Adélia) e Terezinha Côrtes (Jardim Europa).

Entre as unidades que receberam reformas estão as escolas rurais Eunice Weaver (Itaipu), José Bento (Boca da Mata) e Antônio Augusto de Paiva (Mourão Rachado). Nas unidades urbanas, as escolas municipais Professora Leonilda Montandon – CAIC (Urciano Lemos) e Dona Gabriela (Centro), além dos Cemeis Balão Mágico (Alvorada), Armindo Barbosa (Ana Pinto de Almeida), Sarah Valle Abrahão (Abolição) e Dona Delica (Santo Antônio) foram beneficiadas.

A implantação de 24 salas modulares e 10 banheiros ocorreu nos Cemeis Querobina Gomes Borges (Pão de Açúcar IV), Professora Marlene Braga Guimarães (Max Neumann), Dalva Santos Zema (Pão de Açúcar), Doralice Afonso de Azevedo (Ana Antônia), Araci Pedrelina de Lima (Boa Vista), Sarah Valle Abrahão (Abolição), Maria das Dores Faria da Fonseca (São Domingos) e a Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva (Pão de Açúcar IV).

Outras obras importantes foram a reforma da cobertura das quadras das escolas municipais Francisco Primo de Melo (Bosque dos Ipês) e Manoela Lemos (Urciano Lemos); a reforma e ampliação do anexo do Cemei Dona Petrosa (São Pedro); além das escolas conveniadas Gabriela Mistral (ampliação de duas salas) e Casa de Nazaré (reforma do muro e fachada).