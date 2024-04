Contribuintes podem destinar até 6% do Imposto de Renda para Fundos Municipais

Os contribuintes de Araxá agora têm a oportunidade de fazer a diferença ao destinar parte do Imposto de Renda de Pessoa Física para apoiar instituições municipais que desenvolvem projetos voltados para crianças, adolescentes e idosos.

Essa iniciativa permite que cada cidadão destine até 6% do total do Imposto Devido sobre sua renda, contribuindo para causas que impactam diretamente a vida da população. A declaração do Imposto de Renda 2024 pode ser entregue até o dia 31 de maio.

De acordo com a Secretaria de Ação Social, essas doações são fundamentais para promover mudanças significativas na vida de crianças, adolescentes e idosos da cidade.

Os recursos arrecadados são direcionados para instituições que desenvolvem projetos sociais essenciais, proporcionando acesso à educação, saúde, cultura e lazer para aqueles que mais precisam.