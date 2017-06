Evento exclusivamente acadêmico, faz parte do projeto Empreenda.

Durante as atividades, os alunos dos cursos de Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos participam de oficinas sobre gestão empresarial, realizam reuniões, definem produtos, negociam com fornecedores, definem as ações de recursos humanos, comerciais, marketing e financeiras, tudo simulando um ambiente real de negócios.