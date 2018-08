Convite: Palestra “Quebrando o Silêncio”

Em continuidade às Ações de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil, a FAMA – Fundação de Assistência à Mulher Araxaense convida a todos para a Palestra “Quebrando o Silêncio”, a ser proferida pela renomada psicóloga, Dra. Mariana Braga Neves (especialista em educação sexual, oficial de programas de educação da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco), no próximo dia 16 de agosto de 2018, às 19h, no Teatro Municipal.

Trata-se de uma iniciativa dos projetos Prover, Pare e Aconchego, das instituições parceiras FAMA – Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, Centro de Formação Profissional Julio Dário, Casa de Nazaré e Camta – Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá, com incentivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá – CMDCA.

Os interessados em participar da palestra deverão fazer a retirada dos convites individuais no Centro de Atendimento à Mulher ou Centro de Atendimento à Criança, dia 16/08, quinta-feira, de 7h às 17h.

Serviço

Palestra da psicóloga Mariana Braga Neves

Dia: 16 de agosto

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Araxá