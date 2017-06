Copasa lança aplicativo que agiliza pretação de serviços

O aplicativo Copasa Digital já está disponível e pode ser baixado gratuitamente no Google Play ou na App Store.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) disponibiliza, a partir de hoje (5), o aplicativo Copasa Digital para tablets e smartphones. O objetivo é viabilizar acesso rápido e seguro a diversos serviços da Companhia.

Por meio do aplicativo, os usuários poderão acessar a segunda via da conta de água, receber contas por e-mail, informar vazamentos de água e/ou de esgoto, tratar de informações sobre falta d’água, fazer atualização cadastral, obter certidão negativa de débito e acessar o histórico de consumo dos imóveis. Mesmo quem não é cliente da Copasa poderá usar o aplicativo para entrar em contato com a Companhia, como por exemplo, para informar ou pedir informações sobre vazamentos.

Com o lançamento, a Copasa reforça seu compromisso com o investimento em novas tecnologias que facilitem o cotidiano dos cidadãos. “Com esse aplicativo, a Copasa amplia seus canais de relacionamento com os usuários e a sociedade em geral, proporcionando conveniência e agilidade no atendimento às demandas e serviços”, afirma o diretor Edson Monteiro, da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da Copasa.

Além do aplicativo Copasa Digital, os clientes podem obter informações e serviços à distância, de forma rápida e segura, pela Agência Virtual, no site da empresa.