CRAS orienta famílias sobre acesso ao desconto social de energia elétrica

Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único podem ter direito a descontos na conta de energia elétrica por meio dos programas de benefício tarifário do Governo Federal. Em Araxá, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) têm atuado na orientação da população sobre como acessar esses benefícios e garantir que os dados estejam atualizados para a concessão automática do desconto.

As orientações fazem parte das atualizações relacionadas ao programa Luz do Povo, que ampliou os benefícios de energia elétrica para famílias em situação de vulnerabilidade social. Entre as novidades está o Desconto Social de Energia Elétrica, destinado a famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal por pessoa entre meio e um salário mínimo.

Nesse caso, o benefício garante tarifa reduzida para o consumo mensal de até 120 kWh. Já a Tarifa Social de Energia Elétrica, voltada para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa ou beneficiários do BPC, pode garantir isenção total na conta de energia para consumo de até 80 kWh por mês.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, a concessão do benefício ocorre de forma automática, a partir do cruzamento de dados entre o Cadastro Único e a concessionária de energia. No entanto, para que o desconto seja aplicado corretamente, é fundamental que o cadastro esteja atualizado e que a conta de energia esteja em nome de algum integrante da família.

Por isso, os CRAS orientam as famílias sobre a importância da atualização cadastral e da regularização da titularidade da conta de energia, evitando divergências que possam impedir o acesso ao benefício.

Além disso, as equipes também realizam atendimento e esclarecem dúvidas sobre quem tem direito aos programas e quais são os critérios de enquadramento.

As famílias interessadas podem procurar o CRAS de referência do seu bairro para verificar a situação cadastral e receber orientações sobre o acesso aos benefícios tarifários de energia elétrica.