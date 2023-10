Crianças e adolescentes da Casa Lar e Casa Abrigo recebem atividades especiais

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) promoveu durante a Semana da Criança (8 a 14 de outubro) diversas atividades ao público acolhido pela Casa Lar e Casa Abrigo. Foram jogos de boliche, lanches especiais, recreação e várias outras brincadeiras.

A ação foi coordenada pela equipe do Setor de Apadrinhamento da FCAA, responsável pelo projeto Anjos da Guarda, que visa organizar a participação da sociedade em ações que promovam o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes que se encontram em medida protetiva.

O projeto de apadrinhamento pode ser realizado em quatro modalidades: Padrinho Afetivo, Padrinho Prestador de Serviços, Padrinho Provedor e Padrinho Parceiro.

Segundo a presidente da FCAA, Taciana Almeida, a Semana da Criança contou com a modalidade Padrinho Parceiro, que oferece suporte nos eventos realizados pela instituição. “Com muita diversão e alegria, conseguimos estimular o desenvolvimento de cada acolhido, e mais do que isso, criar memórias afetivas especiais e fortalecer o vínculo entre eles, inclusive, com toda a equipe de servidores”, afirma.

“Sem o auxílio de cidadãos parceiros que doam o seu tempo, brinquedos, oferecem um espaço ou um lanche, nada disso poderia ter acontecido. Estamos imensamente felizes e gratos pela oportunidade de vivenciarmos uma semana tão feliz”, conclui Taciana.