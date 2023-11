Cruzamento temporário e conversão pela avenida Hitalo Ros são desativados

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que foram retirados, nesta segunda-feira (13), os três semáforos que faziam o controle do trânsito e o cruzamento temporário pela avenida Hitalo Ros, que interligava as alças de subida pela encosta do Sesi Senai e a de descida para a avenida Dâmaso Drummond. A conversão à esquerda sentido Centro também foi desativada

A alteração foi necessária para agilizar o fluxo no trecho, que está na fase final de obras de duplicação do Viaduto José Domingos Filho. Os condutores devem ficar atentos à sinalização e monitoramento dos agentes do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans).