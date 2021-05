Cultura Inglesa Araxá aprimora tecnologia com upgrade nas aulas híbridas

O desafio de sempre oferecer um ensino de alta qualidade move toda a equipe da Cultura Inglesa Araxá na busca do que há de mais moderno em tecnologias e ferramentas. A novidade que vem encantando alunos e professores da Cultura Inglesa Araxá é o novo equipamento de áudio e vídeo com inteligência artificial.

O grande diferencial é a interatividade proporcionada por este equipamento nas aulas hibridas. Os alunos que estão de forma presencial interagem naturalmente com aqueles que pertencem à mesma turma, mas estão em casa.

Esta nova aparelhagem funciona automaticamente, sem a necessidade de ajustes de câmeras ou de microfones para captar imagens e sons de todos os ângulos da sala de aula. Quem está em casa se sente realmente dentro da sala de aula. Chamado Poly Studio, é fabricado nos Estados Unidos e foi lançado no mercado norte-americano em setembro do ano passado, chegando este ano ao Brasil. A Cultura Inglesa é uma das primeiras empresas a comprar este equipamento e todas as salas já estão equipadas.

A Diretora de Gestão da Cultura Inglesa Araxá, Valda Sánchez, explica que se trata de um aparelho compacto e fácil de operar que possui câmera e vários microfones.

O aparelho acompanha o movimento do professor na sala de aula e foca na pessoa que estiver falando. Por fazer uso de inteligência artificial, o áudio é ajustado automaticamente para captar os sons de forma que a voz de quem está próximo ao aparelho ou mais distante seja ajustada no mesmo volume. O aparelho Poly reconhece somente sons humanos, evitando assim qualquer interferência de outros ruídos dentro ou próximos à sala de aula, além de possuir imagem 4K.

“A Cultura Inglesa já utiliza lousas eletrônicas desde 2007 e a plataforma ‘Google for Education desde 2019. O compartilhamento de tela é feito pelo professor em tempo real unindo lousa, software dos materiais e compartilhamento de áudios e imagem em alta qualidade. O sistema de ‘Breakout rooms’ é outro recurso que possibilita o trabalho em dupla ou em grupo envolvendo todos os alunos no ambiente temático, possibilitando o monitoramento pelo professor”, explica Valda.

Segundo Valda, a aula híbrida é uma tendência que veio para ficar, dando aos alunos a possibilidade de irem à escola ou assistirem as aulas em outros ambientes. “Mesmo antes da pandemia, nós já trabalhávamos neste sentido. Temos alunos que são executivos de grandes empresas que preferem as aulas remotas, independentemente de poderem comparecer à escola, já que viajam muito a trabalho e também usam este tipo de tecnologia no seu dia-a-dia profissional. Outra novidade é que alunos que se mudam para outras cidades ou países continuam estudando conosco em tempo real. Uma opção inexistente no passado”.

“Em setembro de 2020 retornamos às aulas de forma presencial na Cultura Inglesa com alunos acima de 12 anos. A Cultura Inglesa está pronta para receber também os menores de 12 anos, com volta prevista para 1º de junho. Nosso protocolo já está aprovado e estamos somente aguardando a data.”

“É importante ressaltar que na Cultura Inglesa Araxá os alunos e seus responsáveis podem ter toda tranquilidade, porque estamos seguindo com rigor absoluto todas as medidas de segurança. Porém, os que preferirem continuar de forma remota têm esta opção. Fizemos um grande investimento para garantir a eles a escolha da modalidade sem que tenham prejuízo no aprendizado”, conclui Valda Sanchez.