Defesa Civil de Araxá lança atendimento emergencial pelo número 199

Para facilitar a comunicação em casos de desastres naturais ou por ações humanas, a Defesa Civil de Araxá está com um novo canal de atendimento que é o telefone 199. O objetivo é prestar um serviço especial e gratuito destinado à comunicação de emergências funcionando 24 horas por dia, cujo público-alvo é a população araxaense.

O número deverá ser acionado em casos como inundações; deslizamentos de terra; alagamentos; rachaduras; trincas e fissuras em edificações; infiltrações graves com grande risco de desabamento; recalque de fundações; desastres com vítimas e desabrigados; acidentes com combustíveis ou produtos perigosos; grandes incêndios, com vítimas e/ou situações semelhantes.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, a integração entre a pasta e a Defesa Civil vai possibilitar mais agilidade nas ações para que a prevenção e a preparação do socorro possam ser feitas de forma eficiente e oportuna.

“Queremos estimular a população a participar ativamente das ações da Segurança Pública e Defesa Civil do município. Essa participação faz com que as pessoas se sintam mais seguras, entendam que têm voz e que de alguma forma possam ajudar a prevenir e evitar desastres na cidade”, destaca.