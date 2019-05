Definidas as cidades-sedes das etapas regional e estadual do Jemg

O Governo de Minas definiu as seis cidades-sede da etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais – Jemg 2019, bem como o município que abrigará a fase estadual da competição. A etapa regional, que será entre 24 e 29 de junho, terá como sede as cidades de Pitangui (região Central), Três Marias (Norte), Baependi e Caxambu (Sul de Minas), Uberaba (Triângulo), Governador Valadares (Vale do Aço) e Além Paraíba (Zona da Mata). Já o município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, será a sede da etapa estadual, que acontecerá de 29 de julho a 3 de agosto.

Destinados a jovens de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do estado, os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) têm se tornado o maior evento esportivo-social do país. A competição, que teve recorde de municípios inscritos neste ano, com 839 participações, é promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução é feita pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).

Etapa microrregional

Até o próximo domingo (26), mais sete cidades-sede recebem milhares de estudantes na penúltima semana de execução da etapa microrregional dos jogos escolares. Serão 811 jogos, reunindo 102 municípios e 224 escolas. As sedes desta semana são Alto Caparaó, Coromandel, Jaíba, Manhuaçu, Pompéu, Santa Maria do Suaçuí e Varginha.

A competição acontece em três etapas. A microrregional, que teve início no dia 22 de abril, é realizada em municípios das áreas de abrangência das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SRE) da SEE e tem duração média de seis semanas. Nela estão incluídos o basquetebol, futsal, handebol, vôlei e o xadrez.

Os campeões em cada uma dessas modalidades microrregional e os quatro primeiros colocados no xadrez avançam para a etapa regional, que será realizada no Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata, Vale do Aço, região central e no Norte do Estado.

Os vencedores da etapa regional seguem para a estadual. Nesta fase, entram todas as modalidades de esportes já executadas, incluindo ainda o atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação e tênis de mesa, além das modalidades paralímpicas, como o atletismo PCD, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô PCD, natação PCD, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Novos talentos

Os Jogos Escolares de Minas Gerais valorizam a prática esportiva escolar e a construção da cidadania dos jovens estudantes-atletas de forma educativa e democrática. Buscam também o aumento do vínculo do estudante-atleta com a escola, contribuindo na diminuição da evasão escolar, além de possibilitar a identificação de novos talentos esportivos. As disputas estimulam ainda o pleno exercício da cidadania e a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes públicas e particulares.