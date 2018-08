Destaques da Reunião Ordinária da Câmara Municipal – 07/08/18

A primeira Reunião Ordinária do mês de Agosto, da Câmara Municipal de Araxá, foi mais uma realizada no Teatro Municipal, nessa terça- feira (7). O local está recebendo os encontros enquanto as dependências do Legislativo passam por modernizações.

Nessa tarde usaram a tribuna os seguintes vereadores: José dos Reis de Paula (Zezinho- PT), Bosco Júnior (AV), Raphael Rios (SD) e Robson Magela (PRB).

José dos Reis de Paula

Em sua participação na tribuna, o Vereador Zezinho falou sobre o Dia Nacional da Saúde, comemorado no dia 5 de agosto. Ele destacou algumas políticas importantes que contribuem para melhoria da realidade da população, como por exemplo: campanhas de vacinação, atividades nas praças, saúde e odontologia nas escolas, Outubro Rosa e Novembro azul.

O Parlamentar destacou o trabalho dos servidores da Secretaria de Saúde pedindo a realização de estudo técnico para implantação do plano de cargos e salários para a categoria.

Buscando a utilização da tecnologia para o desenvolvimento de ações em benefício da população, Zezinho informou que está trabalhando para apresentar um projeto para criação de uma plataforma de acesso gratuito para disponibilizar informações sobre os serviços de saúde oferecidos pela Secretaria Municipal.

O Vereador finalizou apresentando sua sugestão para utilização do imóvel do Instituto Colombo. Ele acredita que no local deve ser implantada uma residência terapêutica para tratamento de pessoas com transtornos psiquiátricos e que estão impossibilitados de voltar à convivência familiar.

Bosco Junior

O Vereador Bosco Junior comentou sua visita ao Instituto Apreender. Mais de 20 cursos gratuitos serão ofertados para alunos de 16 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social. Esses estudantes terão a oportunidade de aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho. Na opinião do vereador, é importante reconhecer ações como essa para incentivar outras iniciativas.

O Parlamentar também comentou que está realizando, juntamente com seu gabinete, levantamento sobre o descarte irregular de entulhos, após implantação do disk denúncia. Ele adiantou que já foi percebida redução no descarte indevido desses rejeitos.

Indicação – Ao Senhor Rogério Contato, Superintendente da CBMM, informações sobre a área desmatada na Estrada Velha do Barreiro, e sugere à empresa o plantio de árvores nativas.

Indicação – Que a reforma e revitalização da Praça da Juventude, no Urciano Lemos, seja contemplada com Espaço Slack Park, para a prática do Slackeline.

Raphael Rios

O Vereador Raphael Rios falou sobre a realização da Semana Municipal de amamentação e incentivo ao parto normal e humanizado em Araxá. O Evento vai oferecer cursos de capacitação e outras atividades promovidas pela Fundação de Assistência à Mulher Araxaense (FAMA), através do Centro de Atendimento à Mulher (CAM), e pela Prefeitura Municipal de Araxá. As ações serão voltadas para os Profissionais de Saúde do município, pacientes e familiares do CAM. A Semana foi criada pela Lei 7171/ 2017, de autoria do Parlamentar.

Raphael foi um dos vereadores que comentou o episódio, ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em que uma paciente psiquiátrica agrediu fisicamente um enfermeiro, que teria revidado com um soco. Diante do ocorrido Raphael apresentou a seguinte indicação:

Indicação – Estudo para sistema de videomonitoramento na área interna e externa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e implantação de um programa de qualificação continuidade dos servidores da unidade.

Indicação – Realização de Fórum Comunitário para debater o tema Inovação em Araxá e no Poder Público.

Emenda Modificativa – Ao artigo 2º do Projeto de Lei 005/2018: O termo de fomento celebrado estipulará o limite de despesas com vencimentos e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos empregados das organizações da sociedade civil no exercício de suas funções vinculadas ao respectivo Termo, respeito o teto remuneratório.

Emenda Modificativa – Ao artigo 2º do Projeto de Lei 22/2018: As repartições e estabelecimentos deverão afixar placas indicativas de orientação ao público, constatando a fita de quebra cabeças, símbolo mundial do Transtorno do Expecto Autista.

Robson Magela

O Vereador Robson comentou assuntos ligados à saúde de Araxá. Ele lamentou o episódio ocorrido na UPA e pediu um posicionamento do Executivo em relação ao assunto. Ele também falou sobre a situação da Santa Casa, e disse ser “vergonhosa” a suspensão das cirurgias eletivas por falta de itens básicos como materiais cirúrgicos e equipamentos.

Robson apresentou as demandas levantadas por seu gabinete itinerante, realizado no Setor Leste, no dia 26 de julho, no Bairro Santo Antônio.

Indicação – Pintura da faixa de pedestres existente na Avenida Washington Barcelos, em frente ao número 620.

Indicação – Recapeamento asfáltico da Rua Perdizes, no trecho compreendido entre as ruas Cassiano Lemos e Consolação, no Centro da cidade.

Indicação – Limpeza de um terreno localizado no Bairro Max Neumann onde será construída uma Unidade Básica de Saúde e realize o cercamento da área.

Indicação – Que providencie o devido reparo dos equipamentos para exercícios físicos da Praça das Mangueiras que estão danificados.

Indicação – Sinalização de trânsito na Rua Ferreira Benfica, na Vila Estância.

Indicação – Que a Prefeitura Municipal de Araxá estude a possibilidade de implantar mão única de direção na Rua Santo Antônio, no Bairro de mesmo nome, no trecho compreendido entre a Praça Padre Anacleto e a avenida Joaquim Porfírio Botelho.

Indicação – Instalação de banheiros químicos na feira dos produtores realizada pela Associação dos Hortifrutigranjeiros de Araxá às quintas-feiras na Praça Padre Anacleto, localizada em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio.

Indicação – Revitalização da Praça Padre Anacleto, localizada em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio.

Indicação – Que a Polícia Militar intensifique a ronda policial na Rua Juca Gonçalves, no bairro Santo Antônio, para combater o intenso tráfico de drogas praticado no local.

Indicação – Recapeamento asfáltico da Rua Osvaldo Álvaro da Silva, na Vila Estância.