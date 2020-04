Destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal de Araxá – 28/04/2020

A última Reunião Ordinária do mês de abril, nesta terça (28/04), foi realizada sem a presença do público externo, com transmissão ao vivo através do portal da Casa da Cidadania e pela rádio. Respeitando as orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao uso de máscaras e higienização para enfrentamento do Covid-19, sete Vereadores fizeram uso da tribuna com tempo reduzido, apresentando diversas pautas e indicações.

Edinho Souza (PTB)

O Vereador Edinho Souza apresentou um resumo do seu trabalho realizado no comando da Secretaria de Esportes do Município. Entre as ações realizadas, o parlamentar destacou o Torneio do Servidor Municipal, Copa Intercontinental de Mountain Bike, Copa Beja de Futebol, apoio ao esporte especializado e um Ruralão mais enxuto, que gerou economia de cerca de 50 mil reais para a Prefeitura. Em seguida, ele parabenizou o Comitê De Enfrentamento ao Covid-19 pelo trabalho realizado durante a crise.

Alexandre Irmãos Paula (PL)

O Vereador Alexandre Irmãos Paula fez um apelo às grandes empresas e aos empresários araxaenses para que ajudem a população durante a crise causada pela pandemia do Covid-19. O parlamentar pediu sensibilidade em razão da queda de geração de renda com o fechamento do comércio.

Fárley Cabeleireiro (Republicanos)

O Vereador Fárley Pereira de Aquino apresentou Indicação solicitando reparo urgente de uma cratera na Avenida Ananias Teixeira, Bairro Orozino Teixeira, via de tráfego intenso de usuários dos Setores Norte e Nordeste. Em razão de sinalização insuficiente, um carro já se acidentou no local. Em resposta ao Prefeito, Fárley afirmou que luta para reabertura do comércio e das igrejas com responsabilidade e com os cuidados necessários.

Fernanda Castelha (PMN)

A Vereadora Fernanda Castelha apresentou Indicação sugerindo plano de ações voltado para comerciantes e prestadores de serviço araxaenses, em razão da crise provocada pelo Covid-19. Entre as sugestões estão descontos, parcelamentos e isenções de impostos e cobranças municipais. A parlamentar também apresentou Indicação solicitando informações à Secretaria de Saúde relacionadas à leitos, exames e testes para enfrentamento da pandemia.

Hudson Fiuza (PSL)

O Vereador Hudson Fiuza apresentou Indicação à Casa da Cidadania para retorno do atendimento ao público. Hudson também reiterou solicitação para construção de um velório no Cemitério São João Batista e pediu recapeamento para diversos bairros. Como membro do Comitê De Enfrentamento Ao Covid-19, o parlamentar esclareceu os tipos de comércio que poderão ser reabertos a partir do dia 04/05 e os cuidados necessários na retomada das atividades.

Fabiano Santos (PSD)

O Vereador Fabiano Santos falou sobre o andamento das obras viabilizadas através de sua atuação na Matinha do Bairro Santa Rita. O local ganhou pista de caminhada, cercamento e está mudando a realidade para quem mora no entorno da área verde. Moção de Congratulações e Reconhecimento foi dirigida ao Centro Estudantil Presbiteriano de Assistência à Criança (CEPAC) pelos 25 anos de trabalho no município. Moções de Pesar foram dirigidas aos familiares dos senhores Danilo da Silva Soares, Cassiano Ricardo Lemos, Virmondes Afonso Ribeiro Jr. e Fábio Pinheiro Santos.