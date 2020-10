Detran relizará leilão de 1.700 veículos em Araxá

O Detran-MG, em Araxá, realizará nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro o leilão público de 1.700 veículos que estão apreendidos nos pátios das empresas credenciadas. São automóveis, motos e veículos de cargas recolhidos em dez pátios, situados em Araxá (quatro), Ibiá, Nova Ponte (dois), Perdizes, Sacramento e Santa Juliana.

Os veículos que serão leiloados estão classificados em três categorias:

● 477 foram classificados como conservados, que é aquele veículo que tem condições de voltar a circular – podem ser arrematados por qualquer pessoa, física ou jurídica, cumprida as exigências do edital;

● 85 sucatas aproveitáveis, que é o veículo que pode ter suas peças retiradas para fins de comércio – somente poderá ser arrematado por empresa voltada à compra e venda de peças usadas, que esteja de acordo com a Lei do Desmonte e cadastrada no Detran-MG;

● 1.145 sucatas inservíveis, que são os veículos destinados à siderurgia – a empresa interessada tem que comprovar sua atuação voltada à reciclagem automotiva, além de atender aos requisitos do edital, entre eles, possuir as licenças necessárias.

Em decorrência da pandemia, o Detran-MG estabeleceu protocolo de segurança para realização do leilão presencial. Além das regras estabelecidas pelo órgão, a Comissão de Leilão ainda deverá ter que cumprir as exigências do Comitê de Araxá. Para evitar aglomerações, os pátios ficarão abertos por cinco dias para visitação.

O Detran-MG não realiza leilões desde o mês de março, o último realizado em Araxá foi no segundo semestre de 2019. O Detran-MG não realiza leilões virtuais.