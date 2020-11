Detran retoma vistoria de veículos em Araxá a partir de dezembro

A partir da próxima segunda (23) o sistema eletrônico de marcação de vistoria de veículos estará aberto para novos agendamentos, sem restrições. O atendimento será retomado a partir de dezembro, segundo a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Araxá.

De acordo com o delegado de Trânsito, Renato de Alcino Vieira, a Ciretran de Araxá foi uma das poucas unidades do Detran do Estado de Minas que não suspendeu os serviços completamente durante esse período de pandemia. Ainda existem restrições por causa desse momento de saúde pública.

“Além disso, o Detran de Araxá está com sua atuação comprometida diante da quantidade de servidores, insuficiente para a demanda. Contudo, a Polícia Civil estruturou uma força-tarefa para atender a demanda retida, estimada em mais de 5 mil vistorias”, relata o delegado.