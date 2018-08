Dez candidatos de Araxá registram suas candidaturas na Justiça Eleitoral

Terminou ontem (15), o prazo para os partidos políticos e coligações apresentarem os registros de candidaturas para as eleições deste ano. Dez candidatos de Araxá registraram as suas candidaturas, que já constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São cinco candidatos a deputado estadual, quatro a deputado federal e um a governador de Minas Gerais.

Os candidatos a deputado estadual de Araxá que registraram as suas candidaturas são o deputado Bosco (Avante), a vice-prefeita Lídia Jordão (Patriota), a ex-vereadora Néia da Uninorte (Pros), o médico Dr. Adriano Pimenta (Novo) e o cantor Irmão Rodriguinho Levita (Pros).

Já para deputado federal, os candidatos da cidade são o ex-vereador Mauro Chaves (Avante), o engenheiro Pedrinho da Mata (PTC), o empresário Ricardo Zema Guimarães (Novo) e o autônomo Paulo Rezende (PMN). O empresário araxaense Romeu Zema é candidato a governador do estado pelo Partido Novo.

De acordo com as candidaturas registradas e disponibilizadas no site do TSE, Minas Gerais tem nove candidatos a governador, 15 a senador, 1.305 a deputado estadual e 849 a deputado federal.

Blog Germano Afonso