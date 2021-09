Dia da Árvore é comemorado com plantio de mudas em pontos turísticos de Araxá

O plantio de mudas de ipês e frutíferas em pontos turísticos de Araxá, na Estância Hidromineral do Barreiro e Parque do Cristo, marcou as comemorações do Dia Nacional da Árvore, nesta terça-feira (21). A ação deu início à recuperação de áreas atingidas pelas geadas e queimadas que afetaram o município nos últimos meses.

O projeto desenvolvido pela Casa do Pequeno Jardineiro da Secretaria Municipal de Ação Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, realizará a reposição da vegetação morta pelo clima em toda a cidade.

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro. A criação da data surgiu da necessidade de conscientizar a população sobre a importância da preservação das árvores em prol do meio ambiente e da qualidade de vida dos seres humanos. As ações de arborização e paisagismo contribuem para a beleza, conforto e até mesmo para a saúde dos moradores e turistas que visitam Araxá.

“O Pequeno Jardineiro realizará um estudo das áreas que foram degradadas pelas geadas e queimadas para que seja feita a revitalização dos espaços afetados. E nada melhor do que começar esse trabalho no Dia Nacional da Árvore, que relembra as pessoas sobre a importância da preservação dos nossos patrimônios naturais”, destaca a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Pereira.