Dia da Árvore tem ação especial com crianças e adolescentes da Casa Lar e Casa Abrigo

Compreender a responsabilidade e o cuidado com o meio ambiente. Este foi o objetivo do plantio de árvores realizado na Casa Lar e Casa Abrigo da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA), que ocorreu nesta quinta-feira (21), dia em que é celebrado o Dia da Árvore.

A ação foi promovida com a parceria do programa Casa do Pequeno Jardineiro, da Secretaria Municipal de Ação Social, e da Divisão de Meio Ambiente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), com a participação de crianças e adolescentes acolhidos.

Foram 25 mudas plantadas, que em breve se transformarão em áreas verdes e sombras para brincadeiras, leituras e descansos. De acordo com o superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, a árvore é essencial para a vida e ninguém melhor do que crianças e adolescentes para vivenciar ações importantes para o meio ambiente.

“Tivemos uma ótima conversa com os acolhidos sobre questões como o clima, espécies e cuidados que deverão ter com as mudas a partir de agora. Logo em seguida, realizaram o plantio e acreditamos que este momento ficará marcado para sempre na vida deles, e que serão grandes exemplos de cidadãos quando o assunto for amor pela natureza”, ressalta.

A presidente da FCAA, Taciana Almeida, destaca a importância das atividades realizadas. “Proporcionar momentos como esse às crianças e adolescentes trazem para nós a certeza de estarmos alimentando neles a importância do cuidado com o meio ambiente. Cada sementinha foi plantada por uma criança, que ficou responsável por regar e observar. As árvores irão crescer, ofertar sombra, arborizar o ambiente, e eles serão os maiores beneficiados”, conclui.