Dia Mundial do Turismo é comemorado em Araxá

Palestras, espetáculo musical e visitas a pontos turísticos estão programados.

A Prefeitura de Araxá promove nesta semana atividades em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro. Palestras, espetáculo musical e visitas a pontos turísticos estão programados com o objetivo de provocar um importante debate sobre o desenvolvimento do turismo do município.

As comemorações terão início nesta quarta-feira, 26, com a Patrulha do Patrimônio, das 7h às 10h, visitando oito patrimônios históricos da cidade, a palestra “Turismo Sustentável – Desafios para Araxá”, no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), entre 9h e 10h, e o lançamento do Projeto Ecoar 10 anos – Cidade Sustentável, no calçadão da rua Presidente Olegário Maciel, das 9h às 11h.

O Teatro Municipal de Araxá também terá programação especial. Das 13h às 17h, o espaço receberá a Mostra de Produtos de Araxá, com degustação e Varal de Artes e o Cenário Vivo – História de Araxá. O Momento “João da Fonte” – História sobre os Pontos Turísticos da Cidade, acontece entre 14h e 16h, e a apresentação musical da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, acontece partir das 19h30.

No decorrer de toda a tarde de quarta-feira, o público terá acesso a informações turísticas no Fale Comigo em diversos pontos turísticos de Araxá, entre 13h e 17h.

Na quinta-feira, 27, o encerramento das atividades será com a palestra “Tecnologias Impulsionando o Turismo”, às 19h30, no auditório Dona Beja, situado no Sesc Araxá. Essa programação reflete o bom momento vivido pelo setor em Araxá. O município foi reinserido no Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado recentemente pelo Ministério do Turismo.