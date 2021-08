Dínamo fecha semestre com quase 14 mil atendimentos

Serviços de fisioterapia, fisiologia, nutrição e acompanhamento social. Uma equipe multiprofissional que faz do esporte um agente de transformação de pessoas e de apoio à sociedade. A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube realizou só no primeiro semestre deste ano quase 14 mil atendimentos voltados à comunidade. São crianças, adolescentes, atletas, colaboradores, familiares e pessoas que buscam na estrutura oferecida pelo clube uma melhor qualidade de vida ou uma oportunidade de reabilitação física e emocional.

Com a pandemia da Covid-19 e a dificuldade de acesso para alguns atendimentos, as ações de assistência promovidas pela Associação Dínamo alcançaram um maior número de pessoas em um momento tão crítico para a sociedade. Os atendimentos e projetos desenvolvidos ofereceram uma possibilidade de desenvolvimento para uma grande parcela da população araxaense. Ações que conseguiram impactar positivamente na vida de diferentes pessoas, principalmente, aquelas que tiveram tratamentos interrompidos devido ao coronavírus.

A coordenadora geral do projeto, Ana Cristina Faria, conta que foram 13.800 atendimentos realizados em 180 dias. “Temos uma estrutura com profissionais de muita qualidade em nossos projetos. Pessoas que possuem conhecimento técnico e também sabem da importância e responsabilidade que uma instituição como a Associação Dínamo tem com a comunidade onde está inserida. Um serviço de qualidade, gratuito. Por meio dessa equipe multidisciplinar, fazemos também diferentes intervenções, atendendo sempre que necessário os familiares e a comunidade em geral”, explica.