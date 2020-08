Dois homens são presos por queimada às margens da BR-452

Na noite de ontem (10), durante patrulhamento preventivo pela BR 452, com intuito de prevenir queimadas na vegetação que causam riscos aos veículos e demais usuários da rodovia, a Polícia Militar Rodoviária Estadual deparou com um grande incêndio nas proximidades do km 289.

A equipe policial notou a presença de um indivíduo ateando fogo na vegetação, estando afastado uns trinta metros da rodovia. Ao perceber a presença da polícia o autor saiu correndo.

Um pouco mais à frente, os policiais depararam com um autor de 38 anos, agachado, ateando fogo na outra extremidade da vegetação. Ele foi interceptado com um isqueiro em mãos.

Após alguns minutos, compareceu no local o primeiro autor, de 61 anos, que foi reconhecido e preso. Rapidamente foi acionada uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militares para o controle do fogo.

No local foi consumida uma área aproximada de 450 metros quadrados de vegetação nativa. Diante do exposto, os autores foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá. A Polícia Militar de Meio Ambiente avaliará os danos e procederá as medidas administrativas ambientais.