Duas pessoas são presas pela PM em boate no Santa Mônica

A Polícia Militar prendeu duas pessoas, na noite de ontem (22), em uma boate no bairro Santa Mônica. Os militares chegaram aos suspeitos após denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

No momento da abordagem, um suspeito (34 anos) estava fracionando drogas em um quarto. Os militares apreenderam uma lâmina e um canivete com resquícios de crack, uma pedra grande da mesma substância de aproximadamente 20 gramas (que renderia cerca de 60 pedras do tamanho comumente comercializado) e mais quatro pedras menores, além de certa quantia em dinheiro.

No quarto também foram apreendidos alguns documentos de pessoas conhecidas no meio policial como usuários de drogas, bem como alguns aparelhos celulares que o suspeito não soube relatar a procedência.

No local, foi abordada também uma suspeita, de 25 anos. No quarto em que a mulher estava foi apreendido um revólver calibre 32, três munições calibre 32, um simulacro de arma de fogo e sua carteira de identidade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos autores. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com todo o material apreendido.