Duas pessoas são presas por furto de combustível de empresa

Na noite de ontem (29), a Polícia Militar foi acionada a comparecer para atendimento de solicitação de furto em andamento. No local, o solicitante relatou que é funcionário de uma empresa que realiza transporte de combustíveis, a qual detectou que em várias entregas estava faltando certa quantidade de combustível e que possivelmente estaria sendo furtado.

O solicitante relatou também que estava monitorando e acompanhando os caminhões da empresa para evitar os possíveis furtos. Nesta data, quando dois caminhões da empresa estacionaram em uma garagem, o solicitante foi até o local e constatou o furto.

De imediato, a Polícia Militar compareceu ao local, onde dois autores, de 37 e 54 anos, foram abordados próximo aos caminhões e assumiram o furto. No local havia um reservatório gradeado com capacidade para 1.000 litros, com aproximadamente 600 litros de combustível e mais 13 galões menores, totalizando segundo os autores, cerca de 1.000 (mil) litros de combustíveis.

Cada autor estava na posse de um caminhão, ambos de propriedade da empresa. Após buscas no local, foram localizados dois lacres que os autores romperam para praticarem o furto. Nos pertences do autor, de 37 anos, foram localizados vários lacres intactos, os quais o autor não soube informar a procedência.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou seus trabalhos de praxe, sendo todo o combustível restituído à empresa. Os autores foram presos por furto e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.