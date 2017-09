Duplicação da Av. Hitalo Ross recebe investimentos de mais de R$ 8 milhões

A Prefeitura de Araxá deu início as obras de duplicação da Avenida Hitalo Ross. Serão investidos R$ 8,2 milhões oriundos da administração municipal e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). O objetivo é oferecer uma nova alternativa de acesso ao perímetro urbano da cidade e interligar os novos bairros do município. A primeira etapa do projeto é a interligação entre a Hitalo Ross e a avenida Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães.

De acordo com o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, o projeto prevê a construção de 3 quilômetros de duplicação que vai até as proximidades da empresa Bem Brasil Alimentos. “Com isso, vamos criar três interseções para interligar todos aqueles bairros. Vamos permitir um maior fluxo para a zona urbana da cidade. Essa primeira etapa de duplicação será de 1,5 quilômetros, contemplando uma única interseção que vai até o 37° Batalhão da Polícia Militar. A outra etapa contemplará os outros quilômetros restantes, que vai chegar até a Bem Brasil”, explica o secretário.

Donizete explica que o trecho que fazia parte de uma rodovia pertencente ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi municipalizado através de uma ação do prefeito Aracely de Paula em conjunto com o deputado estadual Bosco. “Foi solicitado ao governo do Estado que doasse ao município esse trecho que representa, em torno, de 3 quilômetros. O projeto foi encaminhado à Assembleia Legislativa e aprovado. Para a duplicação completa serão investidos R$ 8,2 milhões, com R$ 4 milhões de convênio entre a Prefeitura Municipal de Araxá e a Codemig, como compensação da estatal não ter feito o aporte para a revitalização do Parque do Cristo”, comenta o secretário.

A avenida Hitalo Ross será contemplada também com uma ciclovia e a instalação de iluminação a LED no trecho municipalizado. O prefeito Aracely de Paula mostra otimismo quanto ao desenvolvimento de mais uma obra em prol da população de Araxá. “Espero que a conclusão da primeira etapa da obra seja realizada dentro de seis meses, já que não temos problemas de recursos ou capacitação de profissionais. Mas essa obra não se resume apenas no que estamos construindo agora. Vamos estender esse trabalho na avenida Hitalo Ross até passarmos a Bem Brasil e, com isso, interligaremos todos os bairros que ficam sufocados a uma passagem única”, destaca o prefeito.