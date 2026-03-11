Edição 2026 do Parlamento Jovem é lançada em Reunião Ordinária

Na abertura da Reunião Ordinária realizada nesta terça-feira (10/03), na Câmara Municipal, foi lançado de forma oficial o Parlamento Jovem Minas na cidade de Araxá. A iniciativa, que neste ano terá o tema “Inclusão da Pessoa com Deficiência e com Neurodivergência”, busca aproximar os jovens da política e da cidadania. O projeto acontece em três etapas: municipal, regional e estadual, permitindo que os participantes vivenciem, na prática, o funcionamento do Poder Legislativo.

Treze Projetos de Lei foram aprovados no plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto: 09/26: Dispõe dobre o Projeto de Lei “De Olho Na Fila”;

10/26: Autoriza a disponibilização da Bíblia Sagrada nas bibliotecas das escolas públicas municipais;

11/26: Institui o Programa Municipal de Promoção da Saúde Mental;

13/26: Dispõe sobre o Projeto de Lei Material Escolar Responsável;

24/26: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação Brasileira Kosmo’s de Artes Marciais;

25/26: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação dos Estudantes de Araxá;

26/26: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação Ser Mágico, Ser Mulher;

27/26: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Instituto Meninas de Ouro;

28/26: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá;

29/26: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada Conceição Lar Santa Terezinha;

31/26: Institui diretrizes para a implementação do Programa “Horta Escolar” nas escolas municipais de Araxá;

32/26: Dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 1 no Município;

34/26: Institui o Programa Municipal “Saúde Mais Perto de Você” no Município.

A íntegra das matérias encontra-se disponível no portal sapl.araxa.mg.leg.br. Sete parlamentares fizeram uso da Tribuna.

Rodrigo do Comercial Aeroporto

O Vereador Rodrigo do Comercial Aeroporto apresentou o Requerimento solicitando à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde informações detalhadas sobre a fila de espera para exames de colonoscopia e endoscopia realizados pelo SUS no município. O Parlamentar também apresentou Projeto de Lei que cria a Política Municipal de Prevenção e Combate às Amputações em Pacientes Diabéticos.

O Parlamentar também apresentou as seguintes demandas ao Poder Executivo: mudança da Farmácia Municipal para um local mais adequado e estruturado, buscando melhorar as condições de atendimento à população, principalmente para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pacientes que dependem do serviço público para retirar medicamentos; e uma relação detalhada de todas as máquinas agrícolas pertencentes ao município.

Investigador Rodrigo

O Vereador Investigador Rodrigo apresentou Indicação que propõe à Secretaria de Saúde a realização de estudo técnico para avaliar a viabilidade de disponibilização do Canabidiol de amplo espectro pela Farmácia Popular do município, mediante prescrição médica, ampliando o acesso a tratamentos essenciais para pacientes com epilepsia refratária e outras doenças neurológicas graves.

Outro destaque da tribuna foi a apresentação do Projeto de Lei “ICMS do Bem”, que propõe autorizar o município a destinar até 30% do incremento financeiro proveniente do ICMS Ecológico para apoiar ações de conservação ambiental. Outras proposições: Moção de Congratulação e Reconhecimento à Reserva Ecocerrado Brasil; Indicação ao Poder Executivo que realize estudo para a participação de adolescentes do Projeto Pequeno Jardineiro em atividades desenvolvidas na Reserva Ecocerrado.

João Veras

O Vereador João Veras apresentou Indicação ao Poder Executivo, solicitando repintura de Sinalização Horizontal de Trânsito no Setor Norte, bem como um Amplo Programa de Recapeamento Asfáltico priorizando os principais corredores de tráfego e bairros com pavimentação mais antiga.

O Parlamentar também requereu a retirada de quebra-molas na Rua Terêncio Pereira 2.216, por risco de acidentes. Por fim, Moção de Congratulações foi apresentada ao Projeto Acolher e Incluir da BIT Araxá, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na promoção da educação profissionalizante.

João Paulo da Filomena

O Vereador João Paulo da Filomena apresentou Indicação à Secretaria Municipal de Segurança Pública, solicitando que, em conjunto com o IPDSA (Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá), sejam intensificadas as ações de fiscalização quanto ao rebaixamento irregular de calçadas no Município, especialmente na região central da cidade.

Demais proposições ao Poder Executivo: Levantamento técnico dos casarões e imóveis históricos localizados na região central do município que se encontram em estado avançado de deterioração; esclarecimentos formais acerca do estágio atual de implementação e execução do Decreto Municipal nº 3.324, de 19 de fevereiro de 2026, que estabelece os critérios para a seleção e indicação de famílias beneficiárias das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida.

Marciony Sucesso

O Vereador Marciony Sucesso apresentou Projeto de Lei que institui o Selo “Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência”, a ser concedido às empresas e estabelecimentos comerciais que adotarem práticas de inclusão, acessibilidade e valorização da pessoa com deficiência, com o objetivo reconhecer e incentivar empresas que promovam ações voltadas à inclusão social.

Marciony também apresentou Projeto que institui o Programa Municipal “Adote um Ginásio”, com o objetivo de promover a conservação, manutenção, revitalização e uso social dos ginásios esportivos públicos municipais, mediante parcerias entre o Poder Público, a iniciativa privada e cidadãos. A proposta busca incentivar o cuidado com os espaços esportivos, ampliar oportunidades de prática e promover ações sociais nas comunidades.

Maristela Dutra

A Vereadora Maristela Dutra apresentou Requerimento ao Poder Executivo, para “que seja providenciado a quitação do saldo devedor remanescente junto ao IPREMA, referente ao pagamento do abono natalino pago aos servidores públicos da autarquia, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS, referente ao ano de 2024”. Maristela também requereu informações sobre a situação da reforma do CEMEI Dona Adélia Valle.

Demais Proposições: informações sobre o início das aulas da educação inclusiva; melhoria da iluminação pública na Praça do Mangabeiras IV; cercamento das áreas de preservação permanente que estão abertas, popularmente conhecidas como “matinhas”, localizadas na Rua Aloísio Rodrigues da Silva e na Rua Joaquim Augusto da Mota; colocação de lixeiras de grande volume a pedido da população; operação tapa buracos.

Kaká da Mercearia

O Vereador Kaká da Mercearia Indicou ao Poder Executivo que seja realizada uma revitalização na Praça Pedro Rios, com capina, limpeza, podas de árvores e reparos de meio fio e bancos: “Atualmente a praça encontra-se com mato alto, meio fios quebrados, bancos danificados, árvores altas que atrapalham a iluminação”.

O Parlamentar também indicou a revitalização geral da praça situada entre as ruas Afonso Pena e Anysio Roberto da Silva, recapeamento da Rua Perdizes e limpeza/remoção de entulhos em lote de propriedade da Prefeitura na rua Oswaldo Álvaro da Silva, ao lado da casa de número 143. Por fim Kaká apresentou Moção de Aplausos e Reconhecimento à Sra. Miriam Karan Antoim Lemos, diretora da APAE de Araxá.