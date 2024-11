Educação criativa: Escola Dona Gabriela lança livro “Aventura na Escrita”

Com o objetivo de valorizar a criatividade e a vivência prática, os alunos do 5° ano da Escola Municipal Dona Gabriela, sob coordenação da professora Renata Lane, lançaram o livro ‘Aventura na Escrita’. A obra reúne histórias que vão além das salas de aula e celebram o impacto transformador da educação. A cerimônia aconteceu no auditório da ACIA na última terça-feira (19) e reuniu alunos, professores, familiares, patrocinadores e autoridades locais.

Durante meses, os estudantes participaram de atividades como entrevistas com autores, peças teatrais, campanhas de arrecadação de materiais recicláveis e ações empreendedoras que estimularam a consciência financeira e ambiental. Cada vivência foi registrada pelos próprios alunos, resultando em uma coletânea de relatos únicos e inspiradores.

De acordo com a secretária de Educação, Zulma Moreira, a obra reflete o quanto o ambiente escolar pode ir além da sala de aula, transformando-se em um espaço de experimentação e aprendizado prático. “Este livro é mais do que um registro de memórias. Ele celebra a criatividade, o trabalho em equipe e o impacto positivo que essas atividades trouxeram para a vida de cada aluno”, destaca.