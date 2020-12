Em depoimento à Polícia Civil, Aracely de Paula diz não ter conhecimento das provas e desvios de dinheiro público apurados pela Operação Malebolge

Foto: Aracely chegando à PC em Uberaba para prestar depoimento - Reprodução: TV Integração

O prefeito Aracely de Paula prestou depoimento na Polícia Civil em Uberaba, durante a manhã e tarde de sexta-feira (4), sobre 14 investigações que estão sendo realizadas pela corporação, entre elas, a Operação Malebolge, que apurou desvios de mais de R$ 5 milhões da Prefeitura de Araxá por meio de contratos de prestação de serviço de transporte por vans.

Aracely utilizou a prerrogativa do cargo de prefeito para que a oitiva fosse realizada na sede da Polícia Civil em Uberaba, onde abriga a Chefia de Departamento e a Chefia do Núcleo de Combate à Corrupção.



De acordo com o delegado Renato de Alcino Vieira, coordenador das investigações, o prefeito ficou no local entre 8h30 e 16h30, com intervalo de duas horas para almoço.

Por meio de um vídeo encaminhado pela Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, o delegado relata que o prefeito declarou não ter conhecimento das provas e nem dos desvios de dinheiro público que foram apurados pelas investigações.

“Segundo o chefe do Poder Executivo, ele relatou que dispõe de estrutura adequada para evitar que eventuais fraudes aconteçam, com setores específicos como Licitação, Controladoria, e que cada secretário teria autonomia para realizar a execução de determinados processos”, acrescenta Renato de Alcino Vieira.

O delegado conclui que o próximo passo é confrontar as informações colhidas do prefeito para confrontá-las com as provas constantes nos inquéritos e posteriormente verificar a procedência dessas informações.

O prefeito Aracely não comenta as investigações com a imprensa.

Confira o vídeo gravado pelo delegado Renato de Alcino Vieira