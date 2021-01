Em reunião com Mosaic Fertilizantes, Prefeitura de Araxá busca parceria para implantação da UTI Neonatal

O prefeito Robson Magela esteve a convite na Mosaic Fertilizantes nesta sexta-feira (29), acompanhado pelo vice-prefeito Mauro Chaves e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva. Eles foram recepcionados pelo gerente geral da unidade, Henrique Goulart Oliveira, e pela performance social Aparecida Ferreira Dias.

Na oportunidade, a diretoria apresentou todas as informações sobre o processo de mineração e as medidas operacionais adotadas no combate à Covid-19.

A empresa relatou ainda que gera 724 empregos. Robson solicitou que a empresa dê preferência para a mão de obra local e que também priorize fornecedores e prestadores de serviços do município.

O prefeito pediu ainda, assim como tem feito em visitas a outras empresas de grande porte, que a Mosaic participe da implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica em Araxá.

“Fizemos essas solicitações para que a Mosaic seja parceira do nosso governo em importantes ações para Araxá, como fomento à nossa economia e ao emprego e renda, e a tão sonhada UTI Neonatal e Pediátrica. Agradecemos a toda a diretoria por receber as nossas solicitações”, destaca Robson Magela.

Após a apresentação, Robson e Mauro percorreram a planta industrial da mineradora e conheceram de perto a Barragem B6.