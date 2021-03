Empresa vencedora de licitação inicia serviço de limpeza e manutenção de vias públicas de Araxá

A Prefeitura de Araxá ganhou um importante reforço na limpeza e manutenção de vias públicas. A partir desta semana, o trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos será incrementado com a mão de obra de cerca de 35 trabalhadores da RCR Ambiental, empresa vencedora da licitação.

O pontapé inicial foi no bairro Jardim das Oliveiras e contou com a presença do prefeito Robson Magela, do vice-prefeito Mauro Chaves e do secretário de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká). “O trabalho começa no Jardim das Oliveiras e vai percorrer todos os bairros da cidade. O planejamento segue a premissa que sempre defendi, de que não só o Centro, mas também os bairros merecem essa atenção do Governo Municipal”, reforça o prefeito.

O trabalho contempla a limpeza de vias; varrição; poda de grama; capina; manutenção de calçadas, canteiros, jardins e praças; limpezas de boca de lobo, raspagem de vias e sarjetas e pintura de meio fio.

De acordo com Kaká, desde o início do ano a prefeitura estava sem contrato vigente para a prestação desse serviço. Por isso, durante o processo de licitação, a equipe da própria prefeitura tomou frente para adiantar a manutenção nos pontos mais críticos da cidade.

O contrato tem duração de 12 meses. Um serviço de extrema importância, conforme destaca o vice-prefeito Mauro Chaves. “Sabemos que a limpeza urbana, além de trazer bem-estar para os moradores, reforça também a questão da saúde pública, já que evita a proliferação de animais peçonhentos e insetos transmissores de doenças”, destaca.