Equipe de handebol feminino é campeã da etapa microrregional do JIMI

O esporte especializado de Araxá se destacou na etapa microrregional dos Jogos do Interior de Minas (JIMI), em Sacramento. A delegação composta por atletas pratas da casa conseguiu fazer bons jogos nas modalidades – voleibol feminino, handebol masculino e feminino, futsal masculino e feminino. A competição promovida pelo governo estadual, reuniu equipes de todas as partes de Minas Gerais e nesta etapa contou com atletas dos municípios da região Triângulo / Noroeste.

Das cinco equipes de Araxá, a de handebol feminino, do técnico Rodrigo César (Alemão), sagrou-se campeã da etapa, sem perder nenhum jogo. Foram três vitórias e um empate que levaram as meninas de Araxá ao ponto mais alto do pódio. Outro destaque foi o futsal masculino, do técnico Júlio Tata, que ficou em quarto lugar na competição. O time venceu as três primeiras partidas da 1ª fase, perdeu a semifinal para Sacramento e na disputa do 3° lugar, sofreu nova derrota para Araporã.

A delegação foi coordenada pela assessora Cláudia Princesa, ao lado dos técnicos Danilo Borges e Daniela Cristina Felipe, da Secretaria Municipal de Esportes. Os atletas contaram com transporte e alimentação viabilizados pela Administração Municipal. O secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, enfatiza que o prefeito Aracely e a secretária de Governo Lucimary Ávila, se preocuparam em oferecer todo o suporte necessário para a delegação disputar a etapa do JIMI em alto nível. “Tivemos vitórias e derrotas, mas, a retomada de Araxá nessas competições foi importante. Com essas ações, buscamos uma estrutura melhor para trabalhar as categorias de base e investir alto para que no futuro a cidade tenha mais equipes no JIMI, no JEMG e nas competições que Araxá disputar”, destaca o secretário.