Escola Dona Gabriela dá início ao projeto Raízes do Futuro com Raphael Rios

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida…” – o artigo 225 da Constituição Federal inspira não apenas um direito, mas também uma missão coletiva. E foi com esse espírito que a Escola Municipal Dona Gabriela lançou, nesta terça-feira (02), o projeto Raízes do Futuro, idealizado pelo jornalista e vereador Raphael Rios.

A iniciativa nasceu do livro de Raphael e chega às salas de aula do 5º ano do Ensino Fundamental, como ferramenta de conscientização e transformação social. Sob orientação da professora Renata Lane, alunos vão mapear locais que receberão o plantio de mudas, em uma ação piloto que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA).

O primeiro encontro foi marcado por emoção e entusiasmo. Além de dialogar com as crianças sobre o futuro da cidade, Raphael presenteou os alunos que apresentaram uma coreografia inspirada em seu livro, autografando exemplares e doando unidades para a biblioteca da escola. Assim, mais turmas poderão conhecer a história e se engajar no movimento que quer arborizar Araxá e despertar uma nova geração para a defesa do meio ambiente.

Raphael destacou que cada criança será protagonista no processo. “Cada aluno vai a campo identificar locais que desejam ver arborizados. A partir daí, o trabalho será intensificado pela Secretaria de Meio Ambiente e pelo IPDSA, garantindo que cada local indicado receba uma árvore.”

O superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, reforçou a parceria. “É uma emoção ver essas crianças felizes com o projeto. O IPDSA segue comprometido em levar o Raízes do Futuro para os quatro cantos de Araxá.”

A secretária de Educação, Zulma Moreira, comemorou a iniciativa e destacou o papel da educação, em contribuir na defesa e preservação do Meio Ambiente. “O livro trata do plantio de arvores e a iniciativa do Raphael, de trazer esse livro pra ser trabalhado com as nossas escolas é muito importante, para que possamos desenvolver projetos voltados ao meio ambiente.”

Raphael esteve na Escola Dona Gabriela acompanhado da secretária de Educação, Zulma Moreira; do superintendente do IPDSA, Vinícius Martins; da chefe da Divisão de Meio Ambiente, Roberta Neves; da professora Renata Lane; da diretora Cláudia Faria; além de professores e alunos que abraçaram com entusiasmo o início do projeto.