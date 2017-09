Escola Estadual Maria de Magalhães é prata nos Jogos Escolares da Juventude

Araxá esteve representada no pódio dos Jogos Escolares da Juventude realizados na cidade de Curitiba, PR, entre os dias 20 e 29 de setembro, com a participação de estudantes da Escola Estadual Maria de Magalhães que conquistaram medalha de prata. A competição representa a etapa nacional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) e tem por objetivo aumentar a participação de atividades esportivas em todas as instituições de ensino públicas e privadas do território nacional e promover a ampla mobilização da juventude estudantil brasileira em torno do esporte. Evento que reuniu jovens de 12 a 17 anos em 14 modalidades, foi criado pelo Comitê Olímpico do Brasil em 2005 e conta com o apoio do Ministério do Esporte.

Atualmente, a competição contempla mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, organizadas pelos estados e municípios, representando 40 mil escolas de 3.950 cidades do Brasil. A fase nacional, organizada pelo COB, reúne cerca de 4 mil atletas dos 26 estados da Federação mais o Distrito Federal.

Araxá fez história nos Jogos Escolares da Juventude e chegou à final do vôlei feminino, categoria 12 a 14 anos, onde consuistaram a medalha de prata sob o comando da professora Maria Bethânia Silva Melo.

O resultado é um orgulho para o esporte especializado de Araxá. A Escola Estadual Maria de Magalhães, assim como as demais instituições de ensino da cidade, recebeu apoio da Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Esportes, na disputa das etapas municipal, microrregional, regional e estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerias (JEMG). Essas etapas antecedem a nacional.

“Essa conquista do vôlei feminino eleva o nome de Araxá e justifica todo o esforço feito. Queremos que a mocidade aproveite todos os equipamentos e o material humano que nós temos e, principalmente, esse vigor que domina a juventude, para fazer da nossa cidade referência no esporte especializado em nosso Estado e no nosso país”, destaca o prefeito.

O secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, reforça o comprometimento da gestão municipal com a prática esportiva. “Tivemos a felicidade de ter uma equipe de Araxá representando o nosso município em Curitiba. O apoio da Prefeitura Municipal de Araxá foi importante para que a equipe chegar em uma final de Jogos Escolares da Juventude. Isso só nos engrandece”, destaca o secretário.

Desfile pelas ruas da cidade

Na manhã desta terça-feira, 26, o prefeito Aracely de Paula, o secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, e equipe do governo municipal recepcionaram a equipe de Araxá, prata nos Jogos Escolares da Juventude. Estudantes, professores e toda a comunidade escolar desfilaram em carro aberto do Corpo de Bombeiros passando pelas principais ruas e avenidas da cidade até na Igreja Matriz de São Domingos.

A professora Bethânia Melo enfatiza o grau de dificuldade apresentado nos Jogos Escolares da Juventude e classifica a competição como um grande aprendizado para as alunas. “Nós estamos muito felizes com o resultado sabendo que o esforço delas valeu muito a pena. Isso não é só dentro de quadra, é para vida. Tem equipe que foi campeã, treina oito anos juntos. Um dia nós vamos conseguir trazer ouro para Araxá”, ressalta a professora.