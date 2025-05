Escola José Bento é revitalizada por meio de ação voluntária

Uma transformação movida pela solidariedade, carinho e união. A Escola Municipal José Bento, localizada na comunidade Boca da Mata, foi revitalizada por meio de uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Araxá e a CBMM, através do “Impacto” – programa de voluntariado da empresa. De pintura nova a melhorias na biblioteca e na sala de informática, a ação envolveu colaboradores da CBMM e fornecedores parceiros, que atuaram de forma gratuita para melhorar a estrutura e o ambiente escolar.

As melhorias incluíram nova pintura interna e externa, reforma da biblioteca e da sala de informática, instalação de ventiladores e janelas, além da troca da caixa d’água e padronização da rede elétrica. A escola também recebeu um novo portão, doações de livros e móveis, organização do depósito de gás e limpeza completa das calhas.

A iniciativa surgiu como um projeto de relacionamento, reunindo empresas fornecedoras da CBMM que se sensibilizaram com a causa e decidiram contribuir voluntariamente para oferecer mais conforto e estrutura à comunidade escolar. De acordo com o diretor industrial da empresa, Alexandre Reple, o lançamento do programa marca uma nova fase de aproximação com a comunidade.

“Estamos lançando o programa ‘Impacto’ com o propósito de aproximar ainda mais nossos colaboradores das pessoas. Hoje, aqui na comunidade da Boca da Mata, revitalizamos a Escola José Bento com melhorias na estrutura e atividades recreativas com as crianças. Queremos promover uma maior proximidade da comunidade com a cultura da CBMM, com um impacto positivo, duradouro e sustentável”, explica.

O vice-prefeito Bosco Júnior destacou a importância da união entre poder público e setor privado. “É muito importante o que está sendo feito aqui hoje. Além de aproximar as empresas do setor público e dos moradores, promove um resultado concreto com melhorias palpáveis na escola. Em nome da Prefeitura, agradeço à CBMM e aos fornecedores. Estamos comprometidos a ampliar esse modelo para que novas parcerias públicas e privadas sejam realizadas em outras escolas”, diz.

Para a diretora da escola, Eletice Cristina, o sentimento é de gratidão e renovação. “Ter um ambiente renovado, limpo e acolhedor faz toda a diferença para o aprendizado e para o dia a dia da nossa equipe. Essa ação trouxe muitas melhorias, como a troca do telhado, parte elétrica, pintura, forros de PVC e reorganização do espaço. Foi um privilégio receber o programa de voluntariado da CBMM. Toda a comunidade escolar agradece.” destaca.