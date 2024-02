Escola Municipal de Música abre vagas para Curso Técnico em Instrumento Musical

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo está com edital aberto para o processo seletivo do Curso Técnico gratuito em Instrumento Musical. São ofertadas 17 vagas, distribuídas em oito instrumentos e canto: flauta doce – soprano e contralto (1); flauta transversal (2 vagas); violão clássico (1); violão popular (4); violino (2); viola clássica (1); violoncelo (1); piano clássico (2); canto lírico (3).

O curso é voltado para candidatos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio em escola regular. As inscrições são realizadas mediante preenchimento de uma ficha de inscrição, presencialmente, na sede da Escola de Música (Praça Arthur Bernardes, n° 18, Centro), até o dia 20 de fevereiro. O horário de atendimento é das 8h às 18h. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (34) 9.9313-0041(WhatsApp), das 8h às 17h.

Para participar, é necessário que o aluno tenha conhecimento prévio do instrumento escolhido. A prova de habilidade específica será aplicada no dia 21 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 19h. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Diferencial

No curso serão ministradas aulas teóricas como história da arte e da música, didática, informática musical, som e ritmo, entre outras. O objetivo é que seja oferecida uma formação completa, para que o estudante amplie seu campo de conhecimento.

De acordo com o coordenador do curso técnico, Adriano Rivas, para 2024, além dos instrumentos já oferecidos anteriormente, o curso traz novidades. “Pela primeira vez teremos a oferta de vagas para canto lírico, atendendo a pedidos da comunidade. O curso é uma excelente oportunidade de formação para quem já atua ou deseja atuar no mercado musical. Ele é reconhecido pelo MEC e tem duração de três anos”, destaca.

O edital completo está disponível no site da Fundação Cultural Calmon Barreto ( www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br )