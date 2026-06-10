Deputado Bosco entrega novos computadores ao Procon de Araxá e reforça modernização do atendimento à população

O deputado estadual Bosco entregou, nesta quarta-feira (27), 10 novos computadores para o Procon de Araxá, adquiridos por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil, com indicação dos vereadores da Câmara Municipal.

Os equipamentos irão fortalecer e modernizar o atendimento à população, garantindo mais agilidade e eficiência nos serviços prestados pelo órgão de defesa do consumidor.

“Fico muito feliz em contribuir com a modernização do Procon de Araxá, um órgão fundamental na defesa dos direitos do consumidor. Investir em tecnologia é investir em mais agilidade, qualidade e eficiência no atendimento às pessoas. Nosso compromisso é seguir trabalhando para fortalecer os serviços públicos e melhorar a vida da população”, afirmou o deputado.

A iniciativa integra as ações de modernização da estrutura do Procon de Araxá, acompanhando o crescimento da demanda de atendimentos no município.

Segundo a administração municipal, os novos equipamentos irão proporcionar mais rapidez, organização e melhores condições de trabalho para as equipes, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados aos consumidores de Araxá.