Escolas estaduais de Minas terão regime de estudo não presencial

Diante do cenário extraordinário de distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19, a Secretaria de Estado de Educação (SEE), como forma de garantir que não haja interrupção total das atividades escolares, elaborou o Regime de Estudo não Presencial para alunos das escolas estaduais mineiras.

“Sabemos que nada substitui a relação presencial entre aluno e professor, mas, no momento em que a gente vê que essa relação não pode ser de contato próximo, a SEE tem a responsabilidades de apresentar algo que tente minimizar os riscos tanto para a vida dos servidores e alunos, quanto para a aprendizagem”, afirmou a secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, durante recente reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

As atividades serão realizadas a distância e as unidades escolares continuarão fechadas. A iniciativa terá três frentes de atuação: Plano de Estudo Tutorado (PET), programa de TV “Se Liga na Educação” e um reforço na disseminação das informações no site e redes sociais da SEE. Todas elas foram pensadas de modo a garantir o máximo de inclusão e participação dos estudantes da rede estadual de ensino.

Iniciativas

O PET consiste em apostilas mensais de orientação de estudo e atividades por ano de escolaridade (1º ao 9º ano do ensino fundamental e 1º ao 3º ano do ensino médio). Os conteúdos foram baseados no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A distribuição será prioritariamente por meios virtuais (site da SEE, e-mail e WhatsApp dos pais cadastrados nas escolas, entre outros) e terá início no dia 4 de maio.

Para aqueles alunos que não têm acesso à internet, as escolas e Superintendências Regionais de Ensino (SREs) identificarão a melhor forma de distribuição do material, sempre levando em consideração todas as orientações de prevenção à Covid-19 determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

“A nossa principal preocupação é como garantir o recebimento e utilização desse material pelos professores e alunos. Estamos bastante otimistas sobre as distintas estratégias de cobertura”, explicou Julia Sant’Anna.

Desenvolvido em parceria com a Rede Minas, o programa “Se Liga na Educação” será transmitido de segunda a sexta-feira, sempre das 7h30 às 12h30. Nele, serão apresentados conteúdos em que, geralmente, os estudantes têm mais dificuldades, além de debates específicos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Serão quatro horas de aulas gravadas (das 7h30 às 11h30), e uma hora (11h30 às 12h30) ao vivo, período no qual os estudantes poderão interagir com os professores no estúdio, por meio das redes sociais, WhatsApp e telefone. A previsão é de que o primeiro programa vá ao ar no dia 11 de maio.

O site e rede sociais da SEE também ganharão reforço especial. Em um espaço dedicado apenas para a iniciativa, a comunidade escolar poderá acessar os PETs, além de perguntas e respostas que poderão ajudar a esclarecer dúvidas sobre o uso das ferramentas e materiais que serão disponibilizados para alunos, professores e diretores. Também será possível conferir toda a programação do “Se Liga na Educação”.

A elaboração de todas ferramentas e conteúdos do Regime de Estudo não Presencial contou com a contribuição de diversas instituições envolvidas na Educação de Minas Gerais, e também com o apoio de professores das redes estadual e municipais, além de representantes indígenas e quilombolas e de parlamentares.

Para proporcionar o máximo de inclusão, todo o material foi adaptado para atender os alunos da rede que possuem alguma deficiência física. Eles terão acesso às teleaulas em Libras e, os PETs, serão disponibilizados em Braile.

Acesso

Considerando as diferenças regionais de Minas Gerais, a SEE desenvolveu algumas estratégias que pretendem garantir o máximo de acesso dos alunos aos conteúdos do Regime de Estudos Não Presencial.

O programa de TV “Se liga na Educação” será transmitido em canal aberto, no canal da secretaria no Youtube e também no site da Rede Minas. Além disso, a SEE intensificou o fluxo de comunicação entre as Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e os diretores das escolas estaduais. Outro destaque é o trabalho de das regionais para que elas auxiliem na logística de entrega dos PETs, sempre levando em consideração as medidas de segurança impostas pela Secretaria de Estado de Saúde.