Escolas municipais e estaduais iniciam Cadastramento Escolar 2018

O Cadastramento Escolar 2018 tem início nesta segunda-feira (12), em toda rede pública de Educação. A novidade deste ano é a inscrição online para todas as unidades de ensino do município. Os pais podem efetuar o cadastro até o próximo dia 23 de junho pelo site www.educacao.mg.gov.br. O portal disponibilizará um formulário eletrônico de fácil acesso já no primeiro dia referente ao Cadastramento Escolar.

A secretária municipal de Educação, Gessy Glória Lemos, ressalta que o público alvo da campanha são os pais ou responsáveis pelas crianças que completarão seis anos até 30 de junho de 2018, jovens e adultos que querem retornar aos estudos, além de estudantes da rede particular de ensino que desejam ser transferidos para a rede pública.

“O cadastramento é de suma importância para que as crianças tenham as suas vagas garantidas. Os pais têm que ficar atentos e devem preencher corretamente o endereço porque as vagas serão disponibilizadas de acordo com o que for preenchido nesse item. Se houver endereços colocados de forma não idônea, a vaga não será garantida no endereço que foi colocado pelos pais”, alerta a secretária.

O Cadastramento Escolar permite ao Governo do Estado e as prefeituras dimensionarem a demanda escolar, encaminhando com tranquilidade as crianças que vão iniciar os estudos, os alunos que desejam a transferência para a rede pública e os estudantes que queiram retornar à escola, seja qual for o ano do ensino fundamental.

Gessy explica que uma comissão formada por servidores das esferas municipal e estadual direcionará os alunos para as unidades de ensino, adotando o sistema de zoneamento. “A resolução que foi emitida pela Secretaria de Estado de Educação prevê o zoneamento, ou seja, o candidato será encaminhado para a escola pública de acesso mais fácil”, destaca a secretária.

De acordo com a coordenadora do Cadastramento Escolar, Jaqueline de Fátima Batista Guimarães, a expectativa é que o número de cadastros supere o do ano passado. “No último cadastramento escolar foi concluído com mais de mil crianças na rede pública. Esse número pode ser maior neste ano, pois deveremos ter o cadastro de todas aquelas crianças que vão sair da rede particular para migrar a rede pública. Na rede municipal temos uma média de 31 turmas com 25 alunos. Portanto, temos cerca de 700 vagas nas escolas do município. Já a rede estadual atenderá com 13 turmas, também com 25 alunos. Então, teremos um total de 325 vagas, ou seja, um número maior que no ano anterior”, ressalta a servidora.

Jaqueline lembra que a inscrição não terá prorrogação de prazo. “Nos anos anteriores tivemos uma semana para o cadastramento e depois um prorrogação do prazo de mais uma semana. Esse ano estabeleceu-se o período de 12 a 23 de junho, sendo duas semanas seguidas e com o cadastramento online. Os pais podem fazer o cadastramento da sua própria casa ou do aplicativo móvel do celular. O link do ambiente virtual vai ficar disponível até o dia 23, último dia do cadastramento”, reforça Jaqueline.

Dúvidas sobre o cadastramento podem ser solicitadas via contato telefônico nos números 99986-8658 (Secretaria Municipal de Educação) e 3691.7035 (Inspetoria de Ensino).