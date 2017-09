Estacionamento Rotativo será reajustado após nove anos sem revisão

Após nove anos com o preço fixo de R$ 1 (um real), a tarifa do estacionamento rotativo passará por reajuste. O novo preço será de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), com validade a partir da próxima semana. A medida foi calculada em função da variação dos principais custos operacionais do sistema, que tem como gestora a Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência (FADA). O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Município de Araxá (DOMA) nesta sexta-feira, 29.

A correção também levou em consideração, dentre outros fatores, o trabalho social desenvolvido pela FADA. Mesmo com o novo valor, o rotativo ficará abaixo da maioria dos estacionamentos privados da cidade. “Consideramos, evidentemente, a necessidade do reajuste após análise da planilha elaborada pela FADA onde tinha um demonstrativo de déficit no serviço. Outra observação foi um paralelo realizado com outras cidades e com os estacionamentos privados de Araxá. Todos eles praticando preços superiores ao da FADA. O serviço não passou por reajuste nos últimos anos nem para recompor perdas”, destaca o secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania, Elvio Bertoni.

Ele lembra que a venda dos bilhetes de estacionamento rotativo é realizada em mais de 70 pontos do comércio. O ideal é que os condutores adquiram previamente os bilhetes. “É bom esclarecer aos condutores que os profissionais da FADA que ficam nos estacionamentos rotativos não têm a função de venda de talão. Eventualmente, eles estão na rua e tem os talões para vender. Mas, o condutor é que precisa se precaver e adquirir por antecedência. É importante destacar que não cabe a argumentação do motorista de que não colocou o talão porque não encontrou um agente da FADA”, ressalta.

Advertência e multa

No caso dos veículos estacionados em área de estacionamento rotativo sem o bilhete, é aplicada advertência e o motorista fica sujeito à multa. Ao identificarem os veículos com talão vermelho, os fiscais da Assessoria de Trânsito e Transporte (Astran) podem autuar o motorista.

Confira os 22 pontos de estacionamento rotativo:

Rua Presidente Olegário Maciel

Rua Mariano de Ávila

Avenida Antônio Carlos

Rua Dom José Gaspar

Rua Calimério Guimarães

Praça Governador Valadares

Rua Almeida Campos

Avenida Getúlio Vargas

Rua Capitão Izidro

Praça São Domingos

Rua Angela Marques Torres

Rua Santos Dummont

Rua Cassiano lemos

Rua Capitão José Porfírio

Avenida Vereador João Sena

Rua Alexandre Gondin

Rua Padre Anchieta

Rua Carvalho Lopes

Rua Franklin de Castro

Praça Dom Bosco

Avenida Imbiara

Rua Belo Horizonte