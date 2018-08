Estudantes do Uniaraxá retornam do Projeto Rondon

A Equipe de Rondonistas do Uniaraxá retornou a Araxá com diversas experiências e histórias para compartilhar. A Equipe, composta por oito Estudantes e duas Professoras, participou, durante quinze dias, da Operação Palmares, no município de Chã Preta (AL). “A cidade foi, extremamente, receptiva. A Prefeita e o Vice-prefeito estiveram presentes, durante todo o processo de trabalho”, conta a Professora Rondonista do Uniaraxá, Sharon Sampaio.

A proposta de trabalho contemplou os eixos Ensino, Pesquisa e Extensão, com atividades nas áreas de Cultura, Educação, Saúde, Direitos Humanos e Justiça. O intuito foi capacitar e formar agentes multidisciplinares, nas diversas áreas do conhecimento; conforme necessidades, diagnosticadas na região. Para a Professora Sharon, foi um momento de oportunidades. “O Projeto Rondon nos proporcionou excelentes oportunidades de realizar Ensino, Pesquisa e Extensão; e, de atuar, com responsabilidade social, diante de tanta desigualdade no acesso aos bens e serviços públicos”, ressalta.

A Equipe esteve composta pelos Estudantes Gabriela Letícia Carneiro (Direito); Paula Rodrigues Campos (Enfermagem); Paula Nascimento da Silva (Enfermagem); Matheus Aparecido Gomes da Silva (Enfermagem); Mayara Marley Costa Pereira (Educação Física); Rubia da Silva Pereira (Pedagogia); Geovana Lopes Bernardes (Pedagogia); e, Walmer da Silva Martins (Fisioterapia). Os Estudantes contaram, ainda, com o apoio das Professoras Sharom Sampaio e Maristela Dutra.

Ao todo, foram realizadas 20 Oficinas, abrangendo toda a Comunidade; inclusive a Comunidade Rural. A Equipe do Uniaraxá foi responsável pelas ações nas áreas de Cultura, Direitos Humanos, Justiça e Saúde; atividades que atenderam a um total de 1.019 pessoas. Somando-se às atividades desenvolvidas por outra Instituição de Ensino participante, as ações atingiram, aproximadamente, 1.800 pessoas; somente na Operação Palmares. Um verdadeiro sucesso.

Os Estudantes de Araxá desenvolveram as seguintes ações: “Palestra sobre Motivação para a Prática da Leitura”; “Palestra – Conhecendo os Direitos Humanos”; “Debate sobre o Papel do Agente Comunitário de Saúde na Saúde da Família”; “Cine Rondon”; “Ergonomia – Exercitando com Qualidade”; “Oficina de Abordagem sobre o Uso de álcool e de Drogas”; “Mutirão de Saúde da Criança”; “Capacitação de Agentes da Cultura e das Tradições Locais”; “Oficina – Mulheres Lidando com a Sexualidade”; “Orientações Jurídicas”; “Sexualidade e Saúde Reprodutiva para Adolescentes e Jovens”; “Técnicas Inovadoras de Alfabetização”; “Capacitação de Agentes Comunitários sobre a Amamentação”; “Saúde na Praça”; “Fórum de Discussão: Violência Familiar”.

Um dos objetivos do Projeto é contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento da Cidadania dos Estudantes Universitários; além do Desenvolvimento Sustentável, Bem-Estar e Qualidade de Vida das Comunidades carentes. Para isso, os Estudantes utilizaram todos os conhecimentos, construídos durante a Graduação, no intuito de alcançar os objetivos, traçados para o Projeto Rondon.

Em Araxá, a Equipe se reuniu com o Reitor do Uniaraxá, Professor José Oscar de Melo, o Pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, Professor Fabrício Borges Oliveira e a Coordenadora de Extensão, Zulma Luciana de Oliveira, para compartilhar histórias e experiências vivenciadas no Projeto. Foi um momento de empolgação e emoção pelo trabalho realizado em Alagoas. Na oportunidade, também, foram conferidos aos Rondonistas os certificados de participação. Ao Reitor e ao Pró-reitor, foram conferidos o troféu, a camisa e o chapéu do Projeto Rondon; marcando, assim, mais uma participação da Instituição no maior Projeto de Extensão do país.

A Professora Sharon ressalta, ainda, que a Equipe, também, aprendeu muito com a Comunidade Local. “Agradeço ao Uniaraxá pela oportunidade de conhecer outra realidade social. Agradeço à minha família pela compreensão no período de dedicação ao Projeto. Enfim, agradeço a Deus pelo sucesso nessa empreitada. O Uniaraxá é uma Instituição preocupada com a formação de seus Estudantes; e, oportunizar essa experiência transformadora, na vida dos Acadêmicos não tem preço! Seremos, também, multiplicadores de tudo o que aprendemos lá”, destaca.