Etapa Regional do JEMG prossegue em Lavras

Até o próximo sábado (22/7), Lavras recebe a última disputa da etapa Regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), que classificará os vencedores para a fase derradeira (Estadual) da maior competição escolar do país.

Organizada pelas Secretarias de Estado de Esportes (Seesp) e Educação (SEE), estão previstas para a Regional Sul um total de 339 partidas, que reunirão mais de 2.000 alunos-atletas, envolvendo 156 escolas, de 81 municípios, nas modalidades basquete, futsal, handebol, peteca, voleibol, voleibol de praia e xadrez, nos naipes masculino e feminino, divididos em dois módulos. O módulo I consiste em participantes de 12 a 14 anos. O II, por sua vez, até 17 anos.

Além da etapa Regional do JEMG, Lavras também receberá, neste ano, a fase Estadual de outra competição da Seesp, os Jogos do Interior de Minas (JIMI), que acontecerão entre os dias 11 e 15 de outubro.

Se em Lavras as disputas da Regional estão apenas começando, nas outras cinco cidades-sede (Além Paraíba, Arcos, Caratinga, Ituiutaba e Montes Claros) as competições terminaram no último final de semana. No total, 11 mil estudantes participaram de mais de duas mil partidas. Destaque para as escolas que mais atletas/equipes classificaram em cada uma delas.

Vale do Aço (sede Caratinga)

A Escola Estadual Senador Simão da Cunha, da cidade de Peçanha, classificou dois alunos-atletas no xadrez feminino módulo I, um aluno-atleta no xadrez masculino módulo I e um aluno-atleta no xadrez masculino módulo II.

Zona da Mata (sede Além Paraíba)

O Colégio Apogeu, de Juiz de Fora, conquistou o título do handebol feminino e o voleibol feminino, ambos no módulo I, e ainda classificou uma aluna-atleta no xadrez feminino módulo I e outro no xadrez masculino módulo II.

Regional Centro (sede Arcos)

A Escola Estadual Ângela Maria de Oliveira, de Pará de Minas, foi campeã da peteca nos naipes masculino e feminino, nos módulos I e II.

Regional Norte (sede Montes Claros)

O Colégio Sólido Ensino Médio, de Montes Claros, foi campeão no handebol feminino módulo I, basquete feminino módulo II e handebol feminino módulo II.

Regional Triângulo (sede Ituiutaba)

Quem também garantiu sua vaga para a etapa Estadual do JEMG foi Vitor Amorim Frois, do Colégio Atena, de Araxá, que foi campeão no xadrez masculino módulo II, da Regional Triângulo, que foi disputado em Ituiutaba. Em 2015 e 2016, Vitor foi campeão da etapa estadual do JEMG e, posteriormente, sagrou-se bicampeão brasileiro nos Jogos Escolares da Juventude.

Considerado um dos favoritos para conquistar mais um título do JEMG, o atleta quer manter o embalo para voltar a competir contra os melhores do país. “Neste ano tenho muito mais responsabilidade de conquistar a vitória que um atleta que nunca ganhou a competição. Mas este é o meu desejo: conquistar novamente o título do JEMG para poder competir nos Jogos Escolares e tentar trazer mais um troféu nacional para Minas”, confia Vitor.

Como faz 15 anos em novembro, o atleta está competindo pela primeira vez no módulo II, encarando adversários bem mais experientes. “A disputa deste ano está bem mais difícil que nos anos anteriores. Estou encarando atletas bem mais experientes que eu e preciso me manter focado e calmo o tempo todo. Uma relaxada que a gente dá durante a partida pode custar a vitória”, conclui o atleta.

Etapa Estadual

Os vencedores das seis Regionais se classificam para a etapa Estadual, que será executada entre os dias 31 de julho a 5 de agosto, em Uberaba. Nesta fase, também fazem parte os esportes paralímpicos: atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. A modalidade de parabadminton acontece em caráter de demonstração.

Os campeões da última fase do JEMG representam Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, eventos realizados, respectivamente, pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Neste ano, o JEJ acontecerá em Curitiba (PR), de 12 a 21 de setembro, para alunos-atletas de 12 a 14 anos, e em Brasília (DF), de 16 a 25 de novembro, para aqueles que têm entre 15 e 17 anos. Já as Paralimpíadas Escolares serão realizadas em São Paulo (SP), de 20 a 25 de novembro.