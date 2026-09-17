ExpoQueijo Brasil ganha destaque nacional no Mais Você e dispara procura por queijos premiados

A ExpoQueijo Brasil ganhou uma vitrine nacional nesta semana. Uma reportagem de mais de 43 minutos exibida pelo Mais Você, da TV Globo, mostrou ao país os bastidores do Concurso Internacional realizado em Araxá e a história de produtores que transformaram seus queijos em produtos premiados. O impacto da exposição foi imediato. Produtores ouvidos pela reportagem relataram aumento nas vendas, nas visitas às queijarias, nas redes sociais e na procura pelos produtos.

“Essa repercussão nacional mostra a força que a ExpoQueijo Brasil alcançou e, principalmente, a capacidade que o evento tem de colocar o produtor rural no centro da discussão sobre qualidade, identidade e valorização dos queijos brasileiros. Quando um programa como o Mais Você apresenta esse trabalho para milhões de pessoas, todo o setor ganha visibilidade”, afirmou a organizadora da ExpoQueijo Brasil, Maricell Hussein.

Globo acompanha concurso realizado em Araxá

A equipe do programa esteve em Araxá durante a edição de junho e acompanhou diferentes momentos da competição. Na abertura da reportagem, a apresentadora destacou a realização da ExpoQueijo na cidade e classificou o evento como uma das maiores premiações de queijos artesanais das Américas.

O programa também abordou o consumo de queijo no Brasil, estimado em cerca de sete quilos por pessoa ao ano, e mostrou como a evolução da produção nacional vem despertando o interesse dos consumidores.

Mais de mil queijos no centro das atenções

Um dos destaques da reportagem foi o julgamento às cegas realizado durante o Concurso Internacional. Os jurados avaliam os queijos sem conhecer a identidade dos produtores. Cada amostra recebe um código, fazendo com que os aspectos técnicos e sensoriais sejam os parâmetros utilizados na avaliação.

O programa mostrou ainda o salão do Grande Hotel e Termas de Araxá, onde foram reunidos cerca de mil queijos de 19 países durante a competição. A dimensão internacional do concurso e a variedade de produtos apresentados ajudaram a mostrar ao público a diversidade da produção queijeira reunida em Araxá.

A reportagem também acompanhou a degustação aberta ao público e mostrou o produtor araxaense Alexandre Honorato, da Fazenda Só Nata, durante o processo de produção de um de seus queijos premiados.

Procura aumenta minutos após a exibição

O efeito da exposição foi percebido por Alexandre Honorato minutos depois da exibição do programa. “A ExpoQueijo sempre foi esse espaço de divulgação do produtor rural. Logo depois da reportagem, em meia hora, mais de 100 pessoas entraram em contato comigo perguntando sobre o queijo, o valor, onde comprar. Todos querem o queijo premiado. Isso mostra que o concurso realmente beneficia muito o produtor rural”, relatou.

Campeão do Super Ouro vira atração nacional

A reportagem também levou para a televisão sete queijos que participaram do concurso realizado em Araxá. Durante a degustação, Ana Maria Braga provou produtos como Parmigiano Reggiano, Gorgonzola Dolce, Cheddar inglês e Queijo Minas Artesanal.

O destaque ficou para o Maranata Ouro, produzido por Henrique Lamim, de Virgínia, no Sul de Minas, e vencedor do Super Ouro 2026. Ao provar o queijo, a apresentadora destacou a maturação de 270 dias e sua produção no Rancho Maranata.

“Queijo Minas Artesanal, 270 dias de maturação. Ele é produzido no Rancho Maranata. Parabéns aos produtores, é muito bom mesmo. Agora é vocês irem procurar”, disse Ana Maria Braga. O convite para procurar o produto foi levado a sério pelos telespectadores. Segundo Henrique, a repercussão já havia começado após a ExpoQueijo, mas ganhou uma nova dimensão com a exibição do Mais Você.

“A gente já sabia do tamanho que é essa competição internacional, mas desde 28 de junho nossas vendas aumentaram muito, nossa visitação na queijaria e nossas redes sociais. É um orgulho danado”, afirmou.

“Com a reportagem da Ana Maria está uma explosão aqui. A gente não está dando conta. Estamos todos aqui tentando responder todo mundo e separando pedidos. Já temos muitos para entregar”, acrescentou.

ExpoQueijo fortalece produtores e amplia visibilidade

Para Pedro Domenghini Albano, especialista em queijos e representante da delegação italiana, a repercussão nacional representa o reconhecimento de um trabalho construído ao longo das edições da ExpoQueijo Brasil.

“Eu costumo dizer que essa repercussão foi a cereja do bolo. É o reconhecimento de um trabalho muito sério, de um concurso que vem se consolidando e criando pontes entre produtores, profissionais e apaixonados por queijo no mundo inteiro. A ExpoQueijo Brasil tem esse papel, que vem sendo concretizado cada dia mais”, afirmou.

A presença da ExpoQueijo Brasil em uma reportagem de mais de 43 minutos no Mais Você amplia a exposição de Araxá e dos produtores participantes do concurso para milhões de telespectadores, reforçando o espaço do queijo artesanal brasileiro no cenário nacional e internacional.