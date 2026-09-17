Prefeitura inicia limpeza preventiva de bueiros antes do período chuvoso





A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, iniciou a limpeza preventiva de bueiros e bocas de lobo como preparação para o período chuvoso. Nos primeiros dias, as equipes atendem prioritariamente às solicitações feitas pelos moradores por meio do Colab.

Após o atendimento dessas demandas, o serviço avançará para outros dispositivos de drenagem que precisam de desobstrução, conforme o cronograma da Secretaria e a atualização do mapeamento. O trabalho seguirá da região central para os bairros.

A ação melhora o escoamento da água da chuva, reduz os riscos de alagamentos e contribui para a preservação do pavimento e dos espaços públicos. O efeito da limpeza costuma durar entre cinco e seis meses, mas pode variar de acordo com o volume de chuvas e o descarte irregular de resíduos.

De acordo com a secretária municipal de Serviços Urbanos, Anna Tereza Ávila, a limpeza preventiva é fundamental para reduzir os riscos de alagamentos e melhorar o escoamento da água durante o período chuvoso. “Iniciamos o trabalho pelas solicitações registradas no Colab e, na sequência, vamos avançar para outros pontos da cidade. A Prefeitura está fazendo a parte dela, mas é importante que a população também colabore e não descarte lixo nas ruas e nos bueiros”, afirma.