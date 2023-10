Exposição Reg Art – Biomas Brasileiros é aberta oficialmente na Fundação Cultural Calmon Barreto

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) recebeu a abertura oficial da exposição Reg Art – Biomas Brasileiros, nesta segunda-feira (23).

A mostra conta com 14 telas em pintura a óleo que representam os seis biomas do país: Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e o Cerrado. Elas foram produzidas pelos alunos do 7° ano da Escola Municipal Francisco Primo de Melo, sob coordenação da professora Sirlene Magda Cardoso.

Além das obras, no evento, os presentes puderam apreciar apresentações de música e dança.

A exposição fica disponível para visitação gratuita no hall de entrada da FCCB até o dia 23 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.