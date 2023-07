Extensão da UFTM em Araxá avança e reitoria anuncia visita técnica para a primeira semana de agosto

O prefeito Robson Magela e a secretária municipal de Educação Zulma Moreira, integraram uma comitiva que participou, em Uberaba, de mais uma etapa das tratativas para a extensão de um campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) em Araxá, a convite da nova reitora da entidade, professora Marinalva Vieira Barbosa.

Também participaram o deputado estadual Bosco, o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior, o procurador geral do Município, Jonathan Ferreira, os vereadores Raphael Rios e Leni Nobre, os prefeitos Roberto Bergamasco (Perdizes) e Rafael Ferreira Silva (Pedrinópolis), e equipe da Reitoria da UFTM.

Este encontro destacou mais um avanço para a implantação da UFTM em Araxá. Marinalva Vieira anunciou que uma equipe da reitoria fará uma visita técnica na cidade na primeira semana de agosto, com o objetivo de verificar possíveis locais para abrigar o campus, além da definição de viabilidade de cursos que serão ofertados.

Inicialmente, a contrapartida da Prefeitura de Araxá será providenciar o local para o funcionamento da UFTM e, posteriormente, ceder uma área para construção da sede da universidade. Critérios como mobilidade urbana, segurança, iluminação, estrutura para salas, laboratórios, biblioteca e parte administrativa serão levados em conta para aprovação do projeto.

As adequações deverão ser realizadas por parte do Município e as tratativas continuarão conforme liberação de recursos pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com a reitora, a parceria entre a UFTM e o Município tem relevante importância neste processo. “Essa demonstração de apoio e toda a união vista entre nós, da UFTM, e a Administração Municipal de Araxá são os principais e fundamentais pontos para que a implantação se consolide”, afirma Marinalva Vieira.

A secretária Municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que a cada encontro o sonho de ter um campus federal em Araxá chega mais perto de se tornar real. “A cada reunião com a equipe da UFTM e com o Governo Federal, um passo a mais rumo a essa concretização. O processo está sendo realizado com grande atenção e carinho para nossa população”, reitera.

O deputado estadual Bosco comenta que um campus em Araxá vai marcar a vida da população de Araxá e região. “Trabalhar em prol da Educação é algo desafiador, mas temos certeza que, em breve, estaremos formando inúmeros profissionais por meio da Universidade Federal instalada na cidade”, afirma

Segundo o prefeito Robson Magela, a receptividade por parte da Reitoria da UFTM está fazendo toda a diferença. “Esse interesse é de grande importância na busca por melhorias na Educação do Município. Um sonho de muitos anos que Araxá perdeu lá atrás, mas que agora está muito perto de ser realizado e que vai transformar os setores educacional e socioeconômico da cidade”, conclui.