Farmácia Nacional inaugura sua quarta loja na cidade de Araxá

A Farmácia Nacional ampliou sua rede e na manhã de ontem. dia 15/06, abriu a sua 4ª loja em Araxá. Hoje, a Farmácia Nacional está presente nas cidades de Carmo do Paranaíba, Coromandel, João Pinheiro, Monte Carmelo, Patrocínio, Paracatu, Patos de Minas, Serra do Salitre, Uberaba e Unaí. Araxá já contava com três unidades que ficam na área central da cidade.

A quarta e nova loja está localizada no bairro Urciano Lemos, a fim de levar mais praticidade à população. Ela conta com um mix entre medicamentos, perfumaria, dermocosméticos, suplementos, nutrição, cuidados da gestante, recém-nascido, crianças e idosos. Com um atendimento especial, feito por profissionais treinados, esclarecerá dúvidas proporcionando uma melhor experiência de compra.

A Farmácia Nacional é conhecida pelo seu compromisso com o cliente, qualidade nos produtos e preços imbatíveis, nesta nova unidade não será diferente! Tudo isso será entregue em um ambiente climatizado e com estacionamento exclusivo para clientes em período de compras.

Devido à situação atual, aglomerações não foram permitidas na inauguração e a Farmácia Nacional promoveu o evento pensando nisso! Todas as recomendações do Ministério da Saúde, como o protocolo de limpeza, higienização do estabelecimento e o monitoramento na entrada de pessoas, foram acatadas. Além disso, o uso da máscara de proteção é uma exigência!

A nova loja fica situada na av. Washignton Barcelos, 660 (rotatória com a av. Pedro de Paula Lemos), no bairro Urciano Lemos.. O horário de atendimento será diariamente das 7h às 22h.

