Programa Compete Minas vai destinar mais de R$ 82 mi para projetos inovadores

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), criou e mantém o Compete Minas, que é uma parceria entre a secretaria e a Fapemig, com o apoio da Fiemg, Faemg, Fecomércio, Ocemg e Sebrae para dar oportunidade para que empresários e empreendedores possam acessar recursos públicos não reembolsáveis para desenvolverem projetos de inovação e produtos tecnológicos dentro de negócios.



O programa impulsiona os setores econômicos do Estado, além de aproximar as instituições de ensino e pesquisa e a iniciativa privada.



O projeto é dividido em duas chamadas. A 12, Tríplice Hélice, é voltada para as instituições de ciência e tecnologia (ICT) e que conta com aporte de mais R$40 milhões para universidades públicas e privadas realizarem projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inovação propostos por ICTMG, em parceria com empresas, startups ou cooperativas mineiras.



Já a 13, intitulada Empresas, disponibiliza também mais de R$40 milhões nesta segunda rodada. É indicada para empresas, startups e cooperativas mineiras que tenham condições de desenvolverem produtos e/ou processos inovadores e tecnológicos, novos ou significativamente aprimorados para o mercado nacional, e gerir os recursos angariados de forma independente, sem a parceria de uma ICTMG.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o programa é importante ação do Governo de Minas para estimular o crescimento das empresas no estado: “Ao incentivar acesso a recursos para inovação junto ao setor privado, o Estado se posiciona como amigo do empreendedor, impulsionando empresas a criarem diferenciais para enfrentar a concorrência. O Compete Minas oferece melhores condições para que empreendimentos mineiros se desenvolvam e, consequentemente, contribuam para gerar oportunidade de emprego e renda aos mineiros”, enfatiza.



Segunda rodada:

Impulsiona a inovação de empresas mineiras, gerando mais desenvolvimento econômico para Minas Gerais;

Conecta empresas mineiras com instituições de ciência e tecnologia (ICTMG);

Gera oportunidades de negócios e permite a criação de produtos e processos inovadores;

Voltado para médias e grandes empresas, empresas de base tecnológica, startups, cooperativas e Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTMG)



Áreas de conhecimento e/ou setores da economia prioritários:



Agricultura do semiárido mineiro

Cadeia produtiva do azeite e do vinho

Cadeia produtiva do leite e derivados

Cadeia produtiva do Café

Cadeia de biocombustíveis

Hidrogênio (H2) como fonte de energia

Energias renováveis

Cadeia produtiva do Lío, do Nióbio e Terras Raras

Imunobiológicos e Biofármacos

Inteligência artificial e/ou IoT

Comunicação 5G



Empresas e ICTs interessados em receber a subvenção econômica do Compete Minas poderão submeter projetos até 17/4/23.



Para mais informações, acesse o menu “Chamadas” no site da Fapemig.