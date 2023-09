Parceria entre WEG e CBMM impulsiona a pesquisa e inovação

A CBMM, empresa líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, contribuiu com a WEG em um inovador projeto visando a utilização de material nanocristalino em motores elétricos de fluxo axial. Neste projeto, o material nanocristalino, que conta com Nióbio em sua composição, foi usado como material constituinte do núcleo magnético do motor.

O Nióbio é um metal de transição, capaz de transformar as propriedades de outros materiais, o que amplia consideravelmente seu leque de aplicações. Possui alta condutividade térmica e elétrica, maleabilidade, alta resistência ao calor e ao desgaste mecânico, sendo amplamente utilizado na indústria eletrônica.

Melhor desempenho e eficiência

Apesar dos desafios de manipulação decorrentes de suas propriedades físicas, o uso do material nanocristalino contendo Nióbio permitiu uma redução significativa das perdas magnéticas do motor em alta frequência, sendo extremamente vantajoso para motores de alto rendimento.

Nos testes de validação experimental realizados na WEG, o material nanocristalino com Nióbio proporcionou uma expressiva redução de 53% nas perdas totais do motor, aumentando em significativos 6,7 pontos percentuais o seu nível de rendimento, quando comparado com o mesmo projeto baseado em aço silício, que é o material tradicionalmente usado na fabricação de motores elétricos. Esse ganho acarretou considerável redução na temperatura de operação e consequente aumento na densidade de potência do motor.

Motor de fluxo axial

Por questões intrínsecas à sua topologia construtiva, os motores de fluxo axial apresentam projeto compacto, elevada densidade de potência e alto desempenho, aplicando-se perfeitamente ao propósito de uso de produtos mais sustentáveis ao demandar menos recursos para sua fabricação e reduzir o consumo de energia elétrica devido à sua alta eficiência operacional.

A WEG, além de investir em novos produtos com tecnologia avançada, está sempre em busca de soluções inovadoras e eficientes para contribuir com o futuro, hoje.

