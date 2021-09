FCAA realiza projeto que incentiva plantio de árvores frutíferas

O plantio de árvores se tornou indispensável para manutenção do solo e purificação do ar. E o contato com a natureza é fundamental para o desenvolvimento integral infantil, principalmente para que a criança compreenda a importância do meio ambiente e da sua preservação. Com o objetivo de estimular o plantio de árvores frutíferas, a Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) iniciou o Projeto Pomar Frutos do Amanhã.

O programa é realizado na sede das Unidades de Acolhimento Institucional Casa Lar e Casa Abrigo e se concretizou por meio de parcerias. O propósito é plantar árvores frutíferas em um espaço da instituição. Cada árvore plantada recebeu uma identificação com o nome da criação ou adolescente que realizou o plantio.

A doação de mudas e adubos foi feita pelos parceiros Lécio, Flora Urciano e Fazendinha Senhor Jesus. Foram plantadas 58 mudas variadas, entre elas, ponkan, lichia, maracujá, uvaia, limão, laranja, pitanga, jabuticaba, acerola, amora, carambola, goiaba, cacau, graviola, araçá, ameixa, manga e abacate.

De acordo com a presidente da FCAA, Taciana Almeida, esse estímulo em relação ao cuidado com a natureza possibilita às crianças e adolescentes o entendimento das etapas de transformação da planta, fomentando a identificação da importância desse processo para a vida.

“O contato com o ambiente natural possibilita mais elementos para que nossos acolhidos vivenciem experiências concretas, diretas e reais, baseadas em valores tais como cuidado, proteção e afetividade”, destaca.